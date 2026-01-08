Search here...

W wieku 59 lat wygląd tej modelki jest urzekający.

Léa Michel
@chuando_chuandoandfrey/Instagram

Chuando Tan, singapurski fotograf i były model urodzony w 1966 roku, może pochwalić się gładką twarzą, atletyczną sylwetką i nienagannym stylem. W wieku 59 lat intryguje internautów i podważa stereotypy dotyczące starzenia się mężczyzn, udowadniając, że nie ma jednej granicy wieku, w którym można promieniować urodą.

Wiek, który zaskakuje użytkowników Internetu

Każde zdjęcie opublikowane przez Chuando wywołuje tę samą reakcję: zdumienie. Pod idealnie skrojonymi koszulami, dopasowanymi garniturami i starannie pozowanymi zdjęciami, mnożą się komentarze: „Zaraz, ile on ma lat?” , „Nie może mieć ponad 30!”. Fascynuje nie tylko estetyka jego zdjęć, ale także zaskoczenie, jakie wywołuje odkrycie jego prawdziwego wieku. Niektórzy fani wspominają o „magii” lub „anomalii genetycznej”, podczas gdy inni podejrzewają pomyłkę. Mimo to Chuando otwarcie deklaruje swój wiek – 59 lat.

Ta fascynacja odsłania coś głębszego: wciąż bardzo sztywne standardy piękna w naszym społeczeństwie. Wielu oczekuje, że mężczyzna po pięćdziesiątce będzie podporządkowany utartemu stereotypowi: siwiejące włosy, wełniany sweter, relaks przed telewizorem. Chuando pokazuje jednak, że starzenie się nie oznacza wpasowywania się w schemat. W wieku 20, 40, 50, 60 lat i później każdy starzeje się na swój własny sposób – i to jest całkowicie normalne.

Wyrafinowany styl, symbol ponadczasowej elegancji

Z 1,7 miliona obserwujących na Instagramie (@chuando_chuandoandfrey), Chuando to nie tylko viralowa sensacja: stał się prawdziwą ikoną stylu. Jego garderoba łączy w sobie stonowaną elegancję z miejską elegancją: dopasowane spodnie, eleganckie koszule, minimalistyczne ubrania i luksusowe zegarki.

Fotograf mody Chuando bawi się światłem i kadrowaniem, aby udoskonalić swoje zdjęcia. Tonacja pozostaje neutralna, pozy naturalne, a struktura zdjęć celowo miękka, tworząc harmonijny i wyrafinowany świat. Ta dbałość o szczegóły podkreśla, że styl jest ponadczasowy i może ewoluować na każdym etapie życia.

Model długowieczności?

Poza nienagannym wyglądem, Chuando Tan stał się ambasadorem długowieczności i dobrego samopoczucia. W Azji, gdzie pielęgnacja skóry i zbilansowana dieta są nieodłącznym elementem codziennego życia, jego historia porusza miliony ludzi, mężczyzn i kobiet, którzy chcą „starzeć się inaczej”.

W wieku 59 lat Chuando nie ucieka przed starzeniem się; przyjmuje je z klasą. Przypomina wszystkim, że starzenie się to wyjątkowa przygoda i że piękno nie ogranicza się do konkretnej grupy wiekowej. Niezależnie od tego, czy masz 20, czy 60 lat, możesz czuć się dobrze we własnej skórze, pielęgnować swój styl i po prostu promieniować pięknem.

Krótko mówiąc, Chuando Tan uczy nas istotnej lekcji: nie ma jednego modelu starzenia się. W końcu wiek to tylko liczba – prawdziwy urok tkwi w pewności siebie i śmiałości w wyrażaniu własnego stylu.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„To ciało zdrowej kobiety”: odpowiada na krytykę dotyczącą jej sylwetki

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„To ciało zdrowej kobiety”: odpowiada na krytykę dotyczącą jej sylwetki

Lara Raj, członkini koreańskiego zespołu KATSEYE, niedawno przerwała milczenie w obliczu fali toksycznych komentarzy na temat swojego wyglądu....

Bradley Cooper odpowiada na oskarżenia o operacje plastyczne

Bradley Cooper w końcu rozwiał tajemnicę otaczającą jego twarz. Amerykański aktor, reżyser i producent, gość podcastu „ Smartless...

Ubrana w strój sportowy Eva Longoria eksponuje swoją wysportowaną sylwetkę

Za legendarnym uśmiechem i naturalną elegancją, amerykańska aktorka, reżyserka, producentka i modelka Eva Longoria kryje imponującą dyscyplinę. To...

„Dlaczego trzeba się żenić, żeby być szczęśliwym?”: Ta piosenkarka łamie tabu

Rosé, ikoniczny głos południowokoreańskiego girlsbandu Blackpink, niedawno szczerze opowiedziała w podcaście Session 46: Rosé | Therapuss z Jakiem...

O tej modelce mówi się, że jest najbogatsza ze wszystkich modelek Victoria's Secret.

Zniknęła z wybiegu prawie 20 lat temu, ale jej wpływ nigdy nie osłabł. Ikona wybiegu, Gisele Bündchen, przekształciła...

Chciała nałożyć makijaż w ciemności i jej twarz się odmieniła: ta aktorka opowiada swoją historię

Powracając na plan programu „LIVE with Kelly & Mark” 5 stycznia 2026 roku, Kelly Ripa rozbawiła publiczność, wyjaśniając,...

© 2025 The Body Optimist