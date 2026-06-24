Modelka Kaia Gerber w minimalistycznej sylwetce przywraca trend lat 90.

Amerykańska modelka i aktorka Kaia Gerber ma naturalne wyczucie stylu. Na Instagramie zaprezentowała zdjęcia z nowej kampanii modowej, prezentując całkowicie czarny look o zdecydowanie minimalistycznej estetyce. Ta seria zdjęć czerpie inspirację z lat 90. i potwierdza wielki powrót tej dekady.

Minimalistyczny, całkowicie czarny wygląd

W tej kampanii Kaia Gerber postawiła na całkowicie czarny strój. Miała na sobie body i kurtkę typu bomber, do tego prześwitujące rajstopy, srebrne czółenka i okulary przeciwsłoneczne. Odrobina szkarłatnej szminki dodała wyrazistości temu mrocznemu zestawowi. Pozując obok czarnego samochodu sportowego w starannie dobranej pozie, modelka idealnie oddała czystą, graficzną estetykę sesji.

Kaia Gerber dla shopredone 🫦 pic.twitter.com/59o5zdmMxm — Luv (@cherrymagazinee) 16 czerwca 2026

Nawiązanie do lat 90.

Poza samymi elementami, kampania odwołuje się do całej estetyki. Całkowicie czarny look, stonowane tkaniny i klimat „top modelki prosto z wybiegu” bezpośrednio nawiązują do minimalizmu lat 90. Ziarniste, filmowe zdjęcia dodatkowo wzmacniają ten klimat vintage. To sposób na ożywienie dekady, której wpływ na współczesną modę wciąż rośnie.

Dziedziczka stylu supermodelki

Ten wybór nie jest przypadkowy. Jako córka legendarnej amerykańskiej supermodelki Cindy Crawford, absolutnej ikony wybiegów lat 90., Kaia Gerber jawi się jako naturalna spadkobierczyni tej elegancji. Przyjmując minimalistyczny styl, który rozsławił modelki tamtej epoki, Kaia Gerber oddaje subtelny hołd złotej erze mody, jednocześnie mocno osadzając ją we współczesności.

Kampania chwalona przez fanów

Nic dziwnego, że post odniósł ogromny sukces wśród obserwatorów Kai Gerber. Wielu chwaliło naturalny wygląd i pewność siebie wyrażone na zdjęciach, a także ogólną spójność kampanii. Ten sukces potwierdza status Kai Gerber jako jednej ze wschodzących gwiazd swojego pokolenia, na styku mody i wizerunku.

W tej minimalistycznej, całkowicie czarnej stylizacji Kaia Gerber udowadnia, że prosta, minimalistyczna sylwetka może wystarczyć, by zrobić trwałe wrażenie. Przywracając kody lat 90., prezentuje kampanię, która jest jednocześnie elegancka i nostalgiczna. Dowód na to, że ta dekada wciąż inspiruje modę – i tych, którzy ją tworzą.

