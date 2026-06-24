Na trybunach podczas Mistrzostw Świata Alexandra Daddario przyciąga wzrok wszystkich

Alexandra Daddario przeżyła dzień z życia fana. Amerykańska aktorka, najbardziej znana z roli w serialu „Biały Lotos”, pojawiła się na meczu Mistrzostw Świata FIFA 2026™ w koszulce reprezentacji Anglii. Na Instagramie udostępniła serię zdjęć, które zachwyciły jej obserwatorów – w tym zabawny moment z Davidem Beckhamem.

Wygląd w 100% kibica Anglii

Na tę okazję Alexandra Daddario założyła idealny strój kibica. Miała na sobie białą koszulkę reprezentacji Anglii, granatową czapkę z herbem Trzech Lwów i pasujący szalik. Cała uśmiechnięta, figlarnie pozowała do zdjęcia, tworząc ramkę z palców. Świeża i radosna prezencja, emanująca entuzjazmem dnia meczowego.

Przyjacielskie selfie z Davidem Beckhamem

Kulminacyjny moment wpisu: na jednym ze zdjęć Alexandra Daddario żartobliwie ujęła Davida Beckhama, siedzącego w pudełku tuż nad nią, aby umieścić go na swoim selfie. Była gwiazda futbolu, daleka od oporów, zauważyła tę scenę i uśmiechnęła się, pokazując jej kciuk w górę. Spontaniczna i przyjacielska wymiana zdań zachwyciła internautów.

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W środku meczu Mistrzostw Świata

Ten dzień zbiegł się z meczem Anglii z Ghaną, rozegranym w Bostonie i zakończonym remisem 0:0. Alexandra Daddario nie była jedyną obecną gwiazdą: byli tam również raper Stormzy, piosenkarz Marcus Mumford i prezenter telewizyjny Jeremy Clarkson. To dowód, o ile w ogóle był potrzebny, że Mistrzostwa Świata przyciągają gwiazdy nie tylko na boisku.

Fani podbili

Nic dziwnego, że post wywołał falę entuzjastycznych reakcji. W komentarzach użytkownicy chwalili promienny uśmiech Alexandry Daddario, zaraźliwą energię i jej fanowską aparycję. Wielu z rozbawieniem zauważyło również jej wymianę zdań z Davidem Beckhamem.

Alexandra Daddario, dzięki swojemu fanowskiemu wyglądowi i przyjacielskiej chwili z Davidem Beckhamem, dała promienny i czarujący występ na Mistrzostwach Świata. Dzień pełen radości, który podbił serca jej fanów – i po raz kolejny udowodnił, że atmosfera na trybunach jest integralną częścią widowiska.