Paris Hilton prezentuje bardzo amerykański wygląd na trybunach podczas Pucharu Świata

Wierna sobie, Paris Hilton zadbała o to, by podczas Mistrzostw Świata FIFA 2026™ zrobić wrażenie. Obecna na trybunach, by kibicować reprezentacji USA, amerykańska bizneswoman postawiła na stuprocentowo patriotyczny look, który z pewnością nie pozostawił internautów obojętnymi – do tego stopnia, że opinie w komentarzach były podzielone.

Wygląd w 100% amerykański

Na tę okazję Paris Hilton postawiła na barwy narodowe – od czerwieni, przez biel, po błękit. Miała na sobie czerwono-białą koszulkę amerykańskiej reprezentacji narodowej, którą zestawiła z rozszerzanymi jeansami ozdobionymi gwiazdami, niebieskimi skórzanymi rękawiczkami bez palców i niebieskimi okularami przeciwsłonecznymi w grubych oprawkach. Całość dopełniały jej długie, falowane blond włosy. W ten sposób Paris Hilton połączyła swój typowy styl z uroczystym i patriotycznym duchem wydarzenia.

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Mieszane reakcje

W komentarzach opinie były podzielone: podczas gdy niektórzy internauci chwalili „odważny, zabawny i idealnie dobrany strój”, inni uznali cały look za „nieco teatralny”. Niektórzy kwestionowali nawet jej „prawdziwe zainteresowanie piłką nożną”. Warto pamiętać, że wygląd ani sylwetka człowieka nigdy nie powinny być wykorzystywane do oceny jego kompetencji w jakiejkolwiek dziedzinie.

I choć dotyczy to wszystkich, kobiety wciąż zbyt często spotykają się z uporczywymi stereotypami w świecie piłki nożnej. Bycie pasjonatką, kibicką czy ekspertką w tej dziedzinie nie ma nic wspólnego z płcią: kobiety mogą cieszyć się piłką nożną i śledzić ją z takim samym entuzjazmem i wiedzą jak mężczyźni. Czas odrzucić stereotypy, że są tam tylko po to, by „ładnie wyglądać” lub nic o niej nie wiedzą.

Łącząc asertywny patriotyzm z spektakularnym stylem, Paris Hilton zaliczyła znaczący występ na Mistrzostwach Świata FIFA 2026™. Poza stylem, była tam, aby wspierać reprezentację i była obecna na meczu otwarcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Paragwajem, rozegranym na stadionie w Los Angeles, który Amerykanki wygrały przekonująco (4:1).