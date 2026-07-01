Shakira świętuje Mistrzostwa Świata serią sportowych i kolorowych stylizacji

Shakira po raz kolejny potwierdziła swój trwały związek z Mistrzostwami Świata FIFA. Kolumbijska piosenkarka i autorka tekstów uczciła ten wielki turniej piłkarski w energetycznym filmie udostępnionym na Instagramie. W filmie tańczy do swojej nowej piosenki, prezentując serię sportowych i kolorowych stylizacji inspirowanych rywalizującymi reprezentacjami. To niewątpliwie przyniosło jej ponownie przydomek „Królowej Mistrzostw Świata”.

Seria stylizacji inspirowanych piłką nożną

W całym filmie Shakira prezentuje różnorodne stroje o tematyce piłkarskiej. Pojawia się w krótkim topie w czerwono-białe paski zestawionym z białą plisowaną spódnicą, w niebieskiej koszulce z wiązaniem i białych, rozszerzanych miniówkach oraz w krótkiej białej koszulce piłkarskiej ze spódniczką z denimu w kratkę. To nowoczesne interpretacje klasycznego stroju kibica, w prawdziwie modowym wydaniu.

Hołd dla konkurujących wyborów

Shakira oddaje również hołd kilku kluczowym drużynom biorącym udział w turnieju. Widać ją w koszulce Argentyny, stylizowanej na krótką sukienkę, w połączeniu z trampkami na platformie, jaskrawożółtym topem z Brazylii i granatowym topem oraz jeansowymi szortami. To zabawny sposób na oddanie hołdu barwom najważniejszych drużyn turnieju, a jednocześnie zaprezentowanie własnego stylu.

Teledysk w rytmie „Dai Dai”

Ten viralowy filmik jest w rytm utworu „Dai Dai”, który Shakira wykonała we współpracy z Burna Boyem, jednym z oficjalnych utworów Mistrzostw Świata FIFA 2026™. Dzięki mistrzowsko opracowanej choreografii, zaraźliwej energii i dopracowanemu makijażowi, Shakira prezentuje pełnię swojego talentu. Filmik szybko zebrał miliony polubień, a fani licznie chwalili jej występ.

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„Królowa Pucharu Świata”

To ostatnie wyróżnienie potwierdza wyjątkowy status Shakiry. Od lat jest blisko związana z Mistrzostwami Świata FIFA, na które nagrała kilka kultowych piosenek. Ta więź jest tak silna, że fani chętnie nazywają ją „Królową Mistrzostw Świata”.

Dzięki tej serii sportowych i kolorowych stylizacji Shakira świętuje Mistrzostwa Świata FIFA z klasą i energią. Łącząc hołdy dla reprezentacji narodowych z zacięciem do dramatyzmu, piosenkarka po raz kolejny potwierdza swoją wyjątkową więź z tym wydarzeniem. Nic dziwnego, że z pewnością zachwyci to jej fanów.