Bella Hadid postawiła na minimalistyczny, czerwony strój plażowy

Amerykańska modelka Bella Hadid rozpoczęła lato wcześniej. Opublikowała na Instagramie całą karuzelę zdjęć z plaży, które natychmiast zachwyciły jej fanów – a liczby mówią same za siebie.

Czerwony, boho look

Bella Hadid udostępniła serię zdjęć z rajskiej plaży, pozując w krystalicznie czystym, błękitnym oceanie w hojnym słońcu. Post w ciągu kilku godzin zebrał 548 000 polubień, 4817 udostępnień i 659 komentarzy – liczby te potwierdzają natychmiastowy wpływ każdego z postów modelki w mediach społecznościowych.

Na ten nadmorski wypad Bella Hadid wybrała czerwony zestaw na cienkich ramiączkach, okazjonalnie noszony z białą marynarką. Stylizację dopełniały złote bransoletki, wyraziste naszyjniki i kolczyki-koła. Najbardziej rzucającym się w oczy detalem była wzorzysta niebieska bandana we włosach, dodająca stylizacji boho akcentu.

„Siostra Syrenka”: Fani są oczarowani

Komentarze posypały się natychmiast po opublikowaniu posta. „Siostra syrenka” – napisała jedna z kobiet. Proste reakcje, ale ujawniające efekt, jaki wywarły te zdjęcia – jasne i swobodne. Bardzo szybko pojawiły się kolejne, oscylujące między podziwem a czułością: „wspaniałe”, „nieustanny letni klimat”, „wygląda jak scena z filmu”. Niektórzy obserwujący posunęli się jeszcze dalej, przywołując formę wizualnej ucieczki: „Czujemy się, jakbyśmy byli gdzie indziej” – skomentował jeden z użytkowników.

Poza prostym komplementem, to właśnie atmosfera zdaje się urzekać. Delikatna, niemal ponadczasowa estetyka, gdzie spontaniczność góruje nad inscenizacją. Wielu podkreśla to wrażenie kontrolowanej naturalności, ten sposób uchwycenia chwili bez widocznego wysiłku. Dyskretny, ale konsekwentny entuzjazm, który potwierdza siłę oddziaływania postów Belli Hadid.

Bella Hadid, królowa lata przed swoim czasem

Ta karuzela jest częścią serii letnich postów Belli Hadid, które ukażą się wiosną 2026 roku. W tym samym tygodniu została również sfotografowana na jachcie w koronkowej sukience Chloé w kolorze kości słoniowej z odkrytymi ramionami, opublikowanej przez jej stylistkę Mimi Cuttrell. Dwa odrębne światy – żywa czerwień i nieskazitelna biel – ale to samo mistrzostwo w letnim stylu.

Podsumowując, Bella Hadid nie opublikowała tylko zdjęć z wakacji – wyznaczyła ton na lato 2026. Czerwień, styl boho i słońce = 548 000 polubień, a to dopiero początek.