W minimalistycznym wydaniu Katie Holmes przyciąga wzrok wszystkich w Nowym Jorku

Léa Michel
@katieholmes / Instagram

Amerykańska aktorka, reżyserka i producentka Katie Holmes po raz kolejny udowodniła, że jest jedną z najbardziej stylowych postaci w amerykańskiej modzie. Niedawno wzbudziła sensację na kolacji artystycznej Tribeca Festival w Nowym Jorku. Jej strój – w całości zaprojektowany przez jeden z największych paryskich domów mody – natychmiast wywołał falę komentarzy.

Lniany top z kryształowym kołnierzykiem

Na ten prestiżowy wieczór Katie Holmes wybrała prosty lniany top w delikatnym, świetlistym odcieniu, gdzieś pomiędzy złotem a beżem. Dekolt zdobi dyskretna lamówka haftowana kryształkami. Detalem, który robi różnicę, jest wybrany krój. Zamiast dopasowanej wersji topu, która stała się hitem na czerwonym dywanie w 2026 roku, Katie Holmes wybrała luźniejszy fason, który delikatnie opina ciało, nie krępując go. Ta decyzja nadaje stylizacji natychmiastowy, swobodny charakter, mimo podniosłego charakteru wydarzenia.

Spodnie z szerokimi nogawkami, ich czarny znak rozpoznawczy

Dopełnieniem topu była wierna aktorka, która pozostała wierna jednemu ze swoich ulubionych elementów garderoby: czarnym spodniom z szerokimi nogawkami i szerokim, luźnym krojem. To fason, który nosiła wielokrotnie w ostatnich sezonach, od premier modowych po ceremonie wręczenia nagród, co czyni go jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych elementów stylistycznych.

Elementem, który podkreśla sylwetkę, jest pasek. Pochodzący z kolekcji wiosna/lato 2026 francuskiego domu mody, ma głęboki czekoladowy odcień, który subtelnie przełamuje neutralną paletę barw reszty stroju. Pozornie drobny detal, ale wizualnie porządkujący całą sylwetkę.

Czółenka z noskiem typu cap-toe i torebka o okrągłej konstrukcji

Jeśli chodzi o buty, Katie Holmes postawiła na jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli domu mody: czółenka z noskiem cap-toe, z kremowo-beżową cholewką i kontrastującym białym noskiem. Ten kultowy element nadaje stylizacji zarówno charakter haute couture, jak i wyrazisty, graficzny akcent. Te czółenka, które od dziesięcioleci są na nowo interpretowane, należą do klasyków, które miłośnicy mody rozpoznają na pierwszy rzut oka.

Aktorka trzyma w dłoni usztywnioną torbę na ramię o zaokrąglonym kształcie, typową dla tegorocznych projektów. Model ten, zaprezentowany na ostatnim pokazie wiosna/lato w Paryżu, już teraz okazuje się jednym z najbardziej pożądanych w tym roku.

Minimalistyczna sztuka Katie Holmes

Ten występ przyciągnął tak wiele uwagi, ponieważ doskonale ilustruje filozofię stylistyczną, którą Katie Holmes kultywuje od lat. Wraz ze swoją wieloletnią stylistką Brie Welch, aktorka uczyniła minimalizm haute couture prawdziwym znakiem rozpoznawczym. Z dala od ekstrawagancji niektórych czerwonych dywanów, konsekwentnie stawia na niezbędne elementy garderoby – podkoszulki bez rękawów, białe koszule, jeansy z prostymi nogawkami, strukturalne płaszcze – które podnosi na wyższy poziom dzięki precyzyjnemu doborowi materiałów i krojów.

W tej stylizacji Katie Holmes po raz kolejny demonstruje najbardziej uwodzicielską elegancję, jaką potrafi stworzyć. I potwierdza, że prosty lniany top może wystarczyć, by stworzyć sylwetkę zarówno szykowną, jak i ponadczasową.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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