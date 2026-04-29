Retro glamour: brytyjska piosenkarka Lily Allen powraca w wielkim stylu

Brytyjska piosenkarka, muzyk i aktorka Lily Allen powraca na scenę i znajduje się w centrum uwagi. Obecnie w trakcie światowej trasy koncertowej „Lily Allen: Performs West End Girl”, brytyjska piosenkarka robi ogromne wrażenie zarówno swoim stylem, jak i muzyką, prezentując sceniczne stylizacje w stylu retro-chic, które natychmiast przykuły uwagę w mediach społecznościowych.

Światowa trasa koncertowa po miażdżącym powrocie muzycznym

Trasa koncertowa „Lily Allen: Performs West End Girl” (jej piąta trasa koncertowa) rozpoczęła się 2 marca 2026 roku w Glasgow i będzie obejmować Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Kanadę, Irlandię i Australię do listopada 2026 roku. Lily Allen prezentuje w całości i w kolejności utworów swój piąty album studyjny „West End Girl”, wydany 24 października 2025 roku. To był ewidentnie udany hazard: 14 kwietnia w Nowym Jorku wyprzedała wszystkie bilety w Radio City Music Hall przed publicznością złożoną głównie z milenialsów, która opuściła salę z uśmiechami na twarzach.

Retro look, który wywołał reakcje w mediach społecznościowych

Podczas kilku koncertów w ramach amerykańskiej trasy koncertowej Lily Allen wystąpiła w dwuczęściowym stroju o zdecydowanie vintage'owym charakterze. Jasnobrązowy top na ramiączkach, ozdobiony na dekolcie kremową koronką w kwiaty i małą kokardką pośrodku, zestawiono z żółtą, prążkowaną minispódniczką z wysokim stanem i pasującymi do niej szpilkami. Z włosami upiętymi w długi bob i spiętymi w wysoki kucyk oraz minimalistycznym makijażem, pozwoliła, aby strój zajął centralne miejsce – lekcja stonowanej elegancji, która maksymalizowała efekt wizualny.

Na innym zdjęciu Lily Allen pojawia się w tym samym topie, tym razem pod białym aksamitnym kimonem z piórkowymi wykończeniami i mankietami, w połączeniu z częściowo widoczną kremową koronkową spódnicą i beżowymi sandałami na paseczkach. Jasnoróżowe okulary w cienkich oprawkach dopełniały stylizację łączącą pin-up z lat 50. z bohaterką brytyjskiej komedii romantycznej z lat 90.

Billboard i Variety są oczarowane

Billboard, amerykański tygodnik poświęcony branży muzycznej, pochwalił występ Lily Allen w Nowym Jorku, zauważając, że pomimo nieobecności jej starych przebojów, cała sala była pod wrażeniem, co dowodzi, że „West End Girl” spełnia swoje obietnice na żywo.

Amerykański magazyn branżowy Variety opisał spektakl jako „pełen kobiecej wściekłości i teatralności, w którym stroje stają się zarówno narracyjnymi kostiumami, jak i stylistycznymi akcentami”. Następny przystanek: Madison Square Garden w Nowym Jorku, 3 września 2026 r.

Krótko mówiąc, Lily Allen jest daleka od bycia „dawniej sławną” – jak ironicznie śpiewa w utworze „Dallas Major”. Z albumem „West End Girl” i scenicznymi kreacjami, które wzbudzają tyle samo szumu, co jej muzyka, potwierdza triumfalny powrót na wszystkich frontach.