Ta ciężarna modelka wygląda promiennie na trybunach podczas Mistrzostw Świata.

Przyszła mama niespodziewanie pojawiła się na trybunach Mistrzostw Świata FIFA 2026™ (11 czerwca – 19 lipca). Węgierska modelka i aktorka Barbara Palvin, będąca w ciąży z pierwszym dzieckiem, udostępniła na Instagramie serię zdjęć zrobionych podczas meczu w Stanach Zjednoczonych. Wyraźnie przepełniona radością, z dumą eksponowała swój ciążowy brzuszek w eleganckiej i promiennej, czarnej kreacji.

Czarny look, który pięknie podkreśla ciążowy brzuszek

Na to wyjście Barbara Palvin postawiła na całkowicie czarny strój. Miała na sobie bluzkę z długim rękawem, marszczoną, z wycięciem z przodu, odsłaniającym ciążowy brzuszek, oraz długą, zwiewną spódnicę. Duże okulary przeciwsłoneczne z przyciemnianymi szkłami i celowo niedbały kok dopełniały ten swobodny, letni look. Barbara Palvin nie ukrywała ciąży, lecz ją podkreśliła, celebrując ten moment z naturalną swobodą.

Promienna przyszła mama

Poza strojem, to właśnie energia Barbary Palvin urzekła wszystkich. Na zdjęciach widać ją uśmiechniętą, z uniesionymi ramionami, wyraźnie cieszącą się chwilą. Zaraźliwa radość, doskonale ilustrująca słynny „blask ciążowy”, często przypisywany przyszłym matkom. Dzieląc się tymi zdjęciami, Barbara Palvin dała swoim obserwatorom spontaniczny i promienny wgląd w swoją ciążę.

U boku męża Dylana Sprouse'a

To pojawienie się nastąpiło zaledwie kilka tygodni po szeroko komentowanym ogłoszeniu jej ciąży. To właśnie na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2026 roku Barbara Palvin i jej mąż, włosko-amerykański aktor Dylan Sprouse, ogłosili, że spodziewają się swojego pierwszego dziecka, które ma się urodzić pod koniec lata. Para, będąca w związku małżeńskim od 2023 roku, wzięła udział w meczu konkursowym razem, dzieląc się tym radosnym momentem ramię w ramię. To radosny przerywnik, zaledwie kilka tygodni przed narodzinami ich dziecka.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Barbarę Palvin (@realbarbarapalvin)

Najlepsza modelka

Odkryta w bardzo młodym wieku, Barbara Palvin stała się jedną z najwybitniejszych modelek swojego pokolenia. Regularnie pojawiając się na wybiegu i biorąc udział w międzynarodowych kampaniach, rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu, łącząc karierę z macierzyństwem. Wydaje się, że przeżywa ten etap z pogodą ducha i szczęściem, o czym świadczy jej występ na jednym z meczów Mistrzostw Świata FIFA™ 2026.

W swojej całkowicie czarnej kreacji i promiennym uśmiechu Barbara Palvin dała jeden z najbardziej wzruszających występów na Mistrzostwach Świata FIFA 2026. Z dumą prezentując swój ciążowy brzuszek, przyszła mama udowodniła, że elegancja i ciąża idą w parze. To była słodka chwila, która zachwyciła jej fanów.