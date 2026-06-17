Pojawienie się tych dwóch fanek na Mistrzostwach Świata wywołało liczne komentarze.

Nie strzeliły gola, ale i tak wywołały sensację. Dwie francuskie twórczynie treści, Andie Ella (@andie_ella) i Maya Borsali (@mayadorable), zauważone na trybunach Mistrzostw Świata FIFA 2026™, wywołały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.

Na wyróżnienie zasługują dwie kibicki francuskiej reprezentacji.

Przybywszy kibicować reprezentacji Francji na amerykańskim stadionie, dwie młode kobiety podzieliły się kilkoma zdjęciami ze swojego dnia. Ubrane w niebieskie koszulki reprezentacji Francji i dumnie machające trójkolorową flagą, Andie Ella (@andie_ella) i Maya Borsali (@mayadorable) wykazały się zaraźliwym entuzjazmem. Ich post, pełen uśmiechów i żartobliwych póz, szybko przyciągnął uwagę, daleko poza ich zwykłe grono obserwatorów.

Szum medialny był tak intensywny między innymi dlatego, że Andie Ella jest francuską twórczynią treści, mającą setki tysięcy obserwujących. Jej obecność na Mistrzostwach Świata, u boku innej twórczyni treści, Mayi Borsali (@mayadorable), tylko zwiększyła zasięg jej posta.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Andie Ella (@andie_ella)

Powódź pełnych podziwu komentarzy

Reakcje pod zdjęciami szybko się mnożyły. „To niesamowite być tak piękną”, „Najświeżsi fani” : internauci obsypywali ją komplementami, oklaskując zarówno jej wygląd, jak i energię. To dowód na to, jak proste pojawienie się na trybunach może w dobie mediów społecznościowych stać się prawdziwym viralem.

Zjawisko specyficzne dla konkurencji

Ta sekwencja ilustruje dobrze już utrwalony trend: podczas najważniejszych zawodów uwaga nie ogranicza się już do boiska. Celebryci, influencerzy i anonimowi kibice stają się na czas trwania zdjęcia obiektami obserwacji i komentarzy. Mistrzostwa Świata, oglądane przez miliardy widzów, stanowią idealną platformę dla takich momentów.

Na zaledwie kilku zdjęciach Andie Ella (@andie_ella) i Maya Borsali (@mayadorable) udowodniły, że atmosfera na trybunach jest również częścią spektaklu. Dzięki żarliwemu wsparciu dla Les Bleus i wspólnemu dobremu humorowi, dwie fanki wywarły niezatarte wrażenie – i potwierdziły, że czasami pasja jest równie silna na trybunach, co na boisku.