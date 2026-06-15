Dzięki temu selfie Hailey Bieber znów stawia na spodnie z niskim stanem.

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber opanowała do perfekcji sztukę przekształcania każdego posta na Instagramie w wielkie wydarzenie modowe. Jedno z jej selfie, opublikowane z prostym podpisem „Dzień bronzera jutro, do zobaczenia o 9:00 czasu pacyficznego”, nie jest wyjątkiem. Aby ogłosić zbliżającą się premierę nowego produktu swojej marki kosmetycznej Rhode, zaprezentowała pozornie prostą, a zarazem starannie dobraną stylizację – a niekwestionowaną gwiazdą zdjęcia są jej jeansy z niskim stanem.

Selfie zapowiadające nowy bronzer Rhode

Sceneria jest prosta: sypialnia skąpana w naturalnym świetle, lustro, telefon w dłoni. Jednak selfie służy głównemu celowi: ogłoszeniu premiery nowego produktu Rhode, marki kosmetycznej założonej przez Hailey Bieber w 2022 roku. Ta strategia komunikacyjna stała się klasyką w branży, gdzie proste, „spontaniczne” zdjęcie zastąpiło tradycyjne kampanie reklamowe.

Hailey Bieber doprowadziła to podejście do perfekcji. Zamiast organizować skomplikowaną sesję zdjęciową, konsekwentnie stawia na intymne, stonowane i rozpoznawalne zdjęcia. Ta konsekwencja idealnie wpisuje się w estetykę „czystej dziewczyny”, którą promuje od czasu premiery Rhode – i która stała się jednym z najpopularniejszych kodeksów piękna dekady.

Jeansy z niskim stanem – gwiazda wieczoru

Prawdziwą gwiazdą zdjęcia są spodnie. Hailey Bieber ma na sobie niebieskie dżinsy z niskim stanem, sięgające poniżej bioder. To kultowy element garderoby z lat 2000., długo spychany na dalszy plan, ale od 2022 roku przeżywa swój wielki powrót na wybiegach i w naszych szafach.

Detal, który czyni ten element garderoby prawdziwym hitem modowym, to jego krój: ani „za ciasny”, ani „za luźny”. Starannie przemyślana równowaga, nawiązująca do stylów często noszonych przez amerykańską aktorkę, reżyserkę i producentkę Jennifer Aniston, czy aktorkę i producentkę Sarah Jessicę Parker na początku XXI wieku. Tym strojem Hailey Bieber potwierdza, że jest jedną z najbardziej utalentowanych modelek, które potrafią wskrzesić klasyczne style.

Minimalistyczny biały top jako kontrast

Aby zrównoważyć dolną połowę, Hailey Bieber postawiła na prostotę: biały top z długim rękawem, wysokim kołnierzem i dopasowanym krojem. Jeśli chodzi o makijaż, Hailey Bieber pozostała wierna formie: świeża cera, podkreślone brwi i szminka w kolorze nude.

Dlaczego „niska zabudowa” wraca do łask

Powrót spodni z niskim stanem nie jest przypadkowy. Na wybiegach wiosna/lato 2026 kilka domów mody powróciło do estetyki lat 2000. – pomyśl o fasonach z niskim stanem, cienkich paskach, prostych koszulkach bez rękawów i białych trampkach. Ta nostalgiczna wizja idealnie wpisuje się w estetykę, którą Hailey Bieber kultywuje od swojego debiutu.

Tym prostym selfie Hailey Bieber udowadnia, że jest jedną z najbardziej „strategicznych” postaci swojego pokolenia. I potwierdza, że we współczesnej modzie często to właśnie subtelny detal – w tym przypadku prosta linia bioder odsłonięta przez jeansy z niskim stanem – decyduje o charakterze całego sezonu.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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