Sandra Bullock wyróżnia się na Instagramie swoim pierwszym filmem

Screen Sandra Bullock dans « L'Amour à tout prix »

Niemiecko-amerykańska aktorka, producentka, reżyserka i scenarzystka Sandra Bullock właśnie zaliczyła spektakularny debiut w mediach społecznościowych. Na swój wielki debiut wybrała Instagram, a jej film już podbił serca zarówno fanów, jak i celebrytów.

Film łączący humor i nostalgię

W swoim pierwszym poście Sandra Bullock żartobliwie zmiksowała margaritę, wskazując na blender, jakby magicznie nim sterowała. Podpis brzmiał: „Północ gdzieś…” , co stanowiło żartobliwe nawiązanie do jej kultowego filmu „Practical Magic” z 1998 roku, w którym zagrała u boku australijsko-amerykańskiej aktorki, producentki i reżyserki Nicole Kidman. Ten drobny komunikat nie jest przypadkowy: obie aktorki niedawno potwierdziły swój powrót w sequelu filmu, którego premiera zaplanowana jest na 11 września.

Gwiazda przyjęta z otwartymi ramionami przez Hollywood

To pojawienie się na Instagramie szybko rozpaliło internet. Nicole Kidman była jedną z pierwszych, które powitały koleżankę, obiecując podzielić się z nią „margaritami” „kiedy tylko zechcesz”. Amerykańska aktorka, reżyserka i producentka Jennifer Aniston, amerykańska aktorka, producentka i bizneswoman Reese Witherspoon oraz amerykańska aktorka Sarah Paulson również zareagowały entuzjastycznie, publikując serdeczne wiadomości, aby uczcić pojawienie się swojej przyjaciółki na platformie.

Sandra Bullock zdaje się podchodzić do tej nowej, cyfrowej fazy z lekkością i humorem. Po dekadach w centrum uwagi, wkracza do świata mediów społecznościowych z tym, co wydaje się być jej charakterystyczną autentycznością. Łącząc filmową nostalgię z zaraźliwym, dobrym humorem, jej pierwszy post nadaje ton: ciepła i promienna obecność, która obiecuje zachwycić jej rosnącą społeczność.

Najlepsza przyjaciółka Kylie Jenner wskrzesza trend krótkich topów, prezentując wersję vintage

Najlepsza przyjaciółka Kylie Jenner wskrzesza trend krótkich topów, prezentując wersję vintage

Pod kalifornijskim słońcem Anastasia Karanikolaou trafia na pierwsze strony gazet. Influencerka, bliska przyjaciółka Kylie Jenner, niedawno oczarowała swoich...

W wieku 67 lat Andie MacDowell porzuciła swoje kultowe loki na rzecz „bardziej swobodnej” fryzury.

Amerykańska aktorka i modelka Andie MacDowell i jej srebrne loki: to historia miłosna, którą Hollywood śledzi od dziesięcioleci....

„Ona jest przerażająca”: córka Farrah Abraham wywołuje debatę swoim gotyckim wyglądem

Sophia Abraham, córka Farrah Abraham, czołowej postaci amerykańskiego reality show, opublikowała na Instagramie zdjęcia ze swojego balu maturalnego...

Metamorfoza włosów Katie Holmes z tym długim, „bronde” bobem wywołuje sensację

Amerykańska aktorka, reżyserka i producentka Katie Holmes, która przez wiele lat nie nosiła długich, ciemnobrązowych włosów, nosi teraz...

Hailey Bieber przywraca blask klasycznej sukience z nadrukiem w panterkę dzięki wersji z cekinami.

Hailey Bieber jest znana ze swojego czystego, minimalistycznego stylu, ale najwyraźniej postanowiła zmienić zdanie. Od kilku sezonów założycielka...

Ta 62-letnia aktorka podczas wakacji prezentuje się w minimalistycznych strojach plażowych, wywołując poruszenie.

Amerykańska aktorka Lisa Rinna cieszy się słonecznymi wakacjami, prezentując serię minimalistycznych stylizacji. Prezentuje serię plażowych stylizacji, które spotkały...