Sandra Bullock wyróżnia się na Instagramie swoim pierwszym filmem

Niemiecko-amerykańska aktorka, producentka, reżyserka i scenarzystka Sandra Bullock właśnie zaliczyła spektakularny debiut w mediach społecznościowych. Na swój wielki debiut wybrała Instagram, a jej film już podbił serca zarówno fanów, jak i celebrytów.

Film łączący humor i nostalgię

W swoim pierwszym poście Sandra Bullock żartobliwie zmiksowała margaritę, wskazując na blender, jakby magicznie nim sterowała. Podpis brzmiał: „Północ gdzieś…” , co stanowiło żartobliwe nawiązanie do jej kultowego filmu „Practical Magic” z 1998 roku, w którym zagrała u boku australijsko-amerykańskiej aktorki, producentki i reżyserki Nicole Kidman. Ten drobny komunikat nie jest przypadkowy: obie aktorki niedawno potwierdziły swój powrót w sequelu filmu, którego premiera zaplanowana jest na 11 września.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Sandrę Bullock (@sandrabullock)

Gwiazda przyjęta z otwartymi ramionami przez Hollywood

To pojawienie się na Instagramie szybko rozpaliło internet. Nicole Kidman była jedną z pierwszych, które powitały koleżankę, obiecując podzielić się z nią „margaritami” „kiedy tylko zechcesz”. Amerykańska aktorka, reżyserka i producentka Jennifer Aniston, amerykańska aktorka, producentka i bizneswoman Reese Witherspoon oraz amerykańska aktorka Sarah Paulson również zareagowały entuzjastycznie, publikując serdeczne wiadomości, aby uczcić pojawienie się swojej przyjaciółki na platformie.

Sandra Bullock zdaje się podchodzić do tej nowej, cyfrowej fazy z lekkością i humorem. Po dekadach w centrum uwagi, wkracza do świata mediów społecznościowych z tym, co wydaje się być jej charakterystyczną autentycznością. Łącząc filmową nostalgię z zaraźliwym, dobrym humorem, jej pierwszy post nadaje ton: ciepła i promienna obecność, która obiecuje zachwycić jej rosnącą społeczność.