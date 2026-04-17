W wieku 67 lat Andie MacDowell porzuciła swoje kultowe loki na rzecz „bardziej swobodnej” fryzury.

Amerykańska aktorka i modelka Andie MacDowell i jej srebrne loki: to historia miłosna, którą Hollywood śledzi od dziesięcioleci. Jednak ona ewidentnie lubi łamać zasady – i to wcale nie jest złe.

Luźny kucyk na nowojorski wygląd

W połowie kwietnia 2026 roku Andie MacDowell pojawiła się w programie Today Show, aby omówić czwarty i ostatni sezon serialu „The Way Home”, w którym gra matriarchę rodziny zmagającej się z podróżującym w czasie stawem. Na tę okazję zamieniła swoją zwykłą fryzurę na niski, lekko rozczochrany kucyk, z kilkoma luźnymi pasmami okalającymi twarz. Reszta jej stylizacji utrzymana była w tej samej swobodnej estetyce: biało-niebieska koszula w paski, brązowe zamszowe spodnie i beżowe sandały.

To nie pierwszy raz, kiedy aktorka odeszła od swojej charakterystycznej fryzury. W marcu 2026 roku, na pokazie kolekcji Giorgio Armani jesień-zima w Mediolanie, postawiła na ustrukturyzowany kok inspirowany pompadourem, z subtelną objętością na górze i delikatnymi falami po bokach.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Starszego Ordonez (@elderordonez1)

Siwe włosy, które stały się symbolem wolności

To, co czyni każdą z tych odmian stylistycznych szczególnie znaczącą, to droga, którą przebyła, by do niej dojść. To właśnie podczas pandemii Andie MacDowell przestała farbować włosy – pomysł, który kiełkował w niej od dawna i który wspierali jej bliscy: „Moje córki mówiły mi, że wyglądam »zajebiście«. I to mi się podobało”.

Jej menedżerowie nie byli przekonani – ale MacDowell pozostała nieugięta, uznając ten wybór za „posunięcie dające władzę”. Później podsumowała swoją filozofię w wywiadzie : „Myślę, że to odważne zaakceptować swoje miejsce w życiu i być bez lęku. Właśnie to robię. Idę naprzód w tej chwili bez wstydu i to jest dobre”.

Ikona, która inspiruje nie tylko Hollywood

Jej menedżerowie radzili jej, żeby nie pokazywała siwych włosów, ale Andie MacDowell je zignorowała – i mówi, że nigdy nie czuła się silniejsza. „To sprawiło, że poczułam się o wiele silniejsza i bardziej komfortowo. To sprawiło, że poczułam się sobą… Nie próbuję być kimś, kim nie jestem”.

Zwróciła również uwagę na „utrzymującą się asymetrię”: podczas gdy aktorzy tacy jak George Clooney są cenieni za swój wygląd „srebrnego lisa”, kobiety, które naturalnie się starzeją, wciąż zbyt często są marginalizowane w branży. „To mnie wkurza. Mężczyźni mieli tyle przywilejów: siwienie i bycie przystojnym z wiekiem”. Jej wpływ wykracza jednak daleko poza czerwony dywan.

Bez względu na to, czy nosi rozpuszczone loki, kok mediolański czy nowojorski kucyk, Andie MacDowell po raz kolejny udowadnia, że akceptacja swojego wieku – i czerpanie z tego radości – pozostaje najbardziej wyzwalającym wyborem.