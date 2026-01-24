Search here...

„To śmieszne”: Ta informacja o występie girlsbandu wywołuje kontrowersje

@katseyeworld/Instagram

Amerykański girlsband Katseye trafił na pierwsze strony gazet po ogłoszeniu nominacji i występu na gali Grammy 2026. Wiadomość ta wywołała falę ostrej krytyki w mediach społecznościowych.

Kontrowersyjny moment historyczny

Katseye, która zdobyła sławę w 2024 roku dzięki programowi survivalowemu „The Debut: Dream Academy”, niedawno otrzymała nominację do nagrody Grammy, co jest niezwykłym osiągnięciem dla tak młodego zespołu. A teraz oficjalnie ogłoszono kolejną wiadomość: zespół wystąpi na żywo 1 lutego 2026 roku, stając się pierwszym girlsbandem, który tego dokonał od czasu Destiny's Child ponad 20 lat temu.

Jednak, poza świętowaniem, ogłoszenie wywołało ogromne oburzenie. Na forach K-popu i Twitterze fani i obserwatorzy potępili oportunistyczną decyzję branży muzycznej. Pojawiły się komentarze w stylu „Grammy pozwalają wejść na scenę praktycznie każdemu” i „Branża zbyt mocno naciska na Katseye, dziękuję” , oskarżając południowokoreańską firmę rozrywkową HYBE o wykorzystywanie swoich wpływów do promowania tego globalnego projektu.

Ostre reakcje w mediach społecznościowych

Frustracja jest wyczuwalna:

  • „To śmieszne…” : wielu wskazuje na krótki staż zespołu, który powstał niecałe 2 lata temu, mając na koncie takie tytuły jak „Debut”, „Touch” i EP-kę „SIS” (Soft Is Strong).
  • „Branża tak naprawdę próbuje je narzucić” – drwią krytycy, którzy uważają tę nominację za agresywną strategię marketingową, a nie za należne uznanie.

Pomimo względnego sukcesu – list przebojów Billboardu i wyprzedanej trasy koncertowej – Katseye z trudem zdobywa uznanie części zachodniej i tradycyjnej publiczności K-popu, postrzeganej jako „produkt HYBE” zbyt dopasowany do Ameryki. Ta krytyka pojawia się w momencie, gdy Hybe przyspiesza swoje globalne projekty, ogłaszając utworzenie drugiego girlsbandu na 2026 rok, w którym ponownie wystąpią byłe uczestniczki „Dream Academy”.

Morał tej historii jest taki, że występ Katseye na 68. gali rozdania nagród Grammy może być punktem zwrotnym: triumfem czy potwierdzeniem krytyków? Faktem pozostaje, że Katseye ucieleśnia ambicję HYBE, by podbić amerykańskie listy przebojów, kosztem kontrowersji, które podsycają debatę.

„Wspaniała”: 61-letnia słynna brazylijska modelka zachwyca na plaży

