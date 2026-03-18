W wieku 44 lat Jessica Alba wygląda olśniewająco w lśniącej czarnej sukience.

Amerykańska aktorka, modelka i przedsiębiorczyni Jessica Alba niedawno zaprezentowała swoją olśniewającą figurę na Vanity Fair Oscar Party w lśniącej czarnej sukience, która była odświeżoną wersją małej czarnej sukienki w wersji haute couture.

Rzeźbiąca czarna sukienka

Na imprezę po Oscarach Jessica Alba pojawiła się w Muzeum Sztuki Hrabstwa Los Angeles w kreacji uszytej na zamówienie, w całości haftowanej czarnymi cekinami. Suknia, z prostym, bez ramiączek gorsetem, tworzyła rzeźbioną linię biustu, a następnie przechodziła w spódnicę w kształcie kolumny, rozciętą i ozdobioną trójwymiarowymi piórami u dołu, dodając elegancji z każdym krokiem. Głęboki dekolt wydłużał sylwetkę, oferując idealną równowagę między wyrafinowaniem a nowoczesnością.

Czarne dodatki i kilka akcentów świetlnych

Jessica Alba postawiła na całkowicie czarny look, zestawiając sukienkę ze szpiczastymi czółenkami i satynową kopertówką. Aby kontrastować z ciemnym tłem, dodała idealny akcent: diamentowe pierścionki i wiszące kolczyki, które uchwyciły błyski fleszy. Ten minimalistyczny dobór dodatków pozwolił sukience przemówić do wszystkich, jednocześnie podkreślając smukłość sylwetki.

Naturalny zabieg upiększający

Jeśli chodzi o urodę, gwiazda „Fantastycznej Czwórki” postawiła na bujne, falowane włosy z delikatnymi lokami i przedziałkiem na środku, wystylizowane przez stylistkę fryzur Brittney Ryan. Jej muśnięty słońcem makijaż podkreślał jej cerę: opalizujący cień do powiek, różowo-brzoskwiniowe policzki i błyszczące usta dla świetlistego wykończenia.

Skoordynowany wygląd pary

Chociaż para pozowała osobno na czerwonym dywanie, jej partner, amerykański aktor kolumbijsko-meksykańskiego pochodzenia Danny Ramirez, również postawił na czerń, dobierając lekko rozpiętą koszulę, pasującą do niej marynarkę i eleganckie spodnie od garnituru. Razem tworzyli szykowny i idealnie zgrany duet, jednocześnie stonowany i niezwykle elegancki na ten kluczowy wieczór sezonu nagród.

Pomiędzy lśniącą czarną sukienką, zwiewnymi piórami i promiennym lookiem, Jessica Alba udowodniła, że w wieku 44 lat opanowała sztukę eksponowania sylwetki na czerwonym dywanie lepiej niż kiedykolwiek. Nowa odsłona czarnej sukienki, jednocześnie elegancka, odświętna i niezwykle twarzowa.