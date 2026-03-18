W wieku 44 lat Jessica Alba wygląda olśniewająco w lśniącej czarnej sukience.

Anaëlle G.
@jessicaalba / Instagram

Amerykańska aktorka, modelka i przedsiębiorczyni Jessica Alba niedawno zaprezentowała swoją olśniewającą figurę na Vanity Fair Oscar Party w lśniącej czarnej sukience, która była odświeżoną wersją małej czarnej sukienki w wersji haute couture.

Rzeźbiąca czarna sukienka

Na imprezę po Oscarach Jessica Alba pojawiła się w Muzeum Sztuki Hrabstwa Los Angeles w kreacji uszytej na zamówienie, w całości haftowanej czarnymi cekinami. Suknia, z prostym, bez ramiączek gorsetem, tworzyła rzeźbioną linię biustu, a następnie przechodziła w spódnicę w kształcie kolumny, rozciętą i ozdobioną trójwymiarowymi piórami u dołu, dodając elegancji z każdym krokiem. Głęboki dekolt wydłużał sylwetkę, oferując idealną równowagę między wyrafinowaniem a nowoczesnością.

Czarne dodatki i kilka akcentów świetlnych

Jessica Alba postawiła na całkowicie czarny look, zestawiając sukienkę ze szpiczastymi czółenkami i satynową kopertówką. Aby kontrastować z ciemnym tłem, dodała idealny akcent: diamentowe pierścionki i wiszące kolczyki, które uchwyciły błyski fleszy. Ten minimalistyczny dobór dodatków pozwolił sukience przemówić do wszystkich, jednocześnie podkreślając smukłość sylwetki.

Naturalny zabieg upiększający

Jeśli chodzi o urodę, gwiazda „Fantastycznej Czwórki” postawiła na bujne, falowane włosy z delikatnymi lokami i przedziałkiem na środku, wystylizowane przez stylistkę fryzur Brittney Ryan. Jej muśnięty słońcem makijaż podkreślał jej cerę: opalizujący cień do powiek, różowo-brzoskwiniowe policzki i błyszczące usta dla świetlistego wykończenia.

Skoordynowany wygląd pary

Chociaż para pozowała osobno na czerwonym dywanie, jej partner, amerykański aktor kolumbijsko-meksykańskiego pochodzenia Danny Ramirez, również postawił na czerń, dobierając lekko rozpiętą koszulę, pasującą do niej marynarkę i eleganckie spodnie od garnituru. Razem tworzyli szykowny i idealnie zgrany duet, jednocześnie stonowany i niezwykle elegancki na ten kluczowy wieczór sezonu nagród.

Pomiędzy lśniącą czarną sukienką, zwiewnymi piórami i promiennym lookiem, Jessica Alba udowodniła, że w wieku 44 lat opanowała sztukę eksponowania sylwetki na czerwonym dywanie lepiej niż kiedykolwiek. Nowa odsłona czarnej sukienki, jednocześnie elegancka, odświętna i niezwykle twarzowa.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Na plaży była sportsmenka przybrała stylizację z serialu „Słoneczny patrol" na potrzeby nowego sezonu
Na jachcie ta gimnastyczka olimpijska świętuje swoje 29. urodziny w słońcu

Na jachcie ta gimnastyczka olimpijska świętuje swoje 29. urodziny w słońcu

Amerykańska gimnastyczka artystyczna Simone Biles niedawno świętowała swoje 29. urodziny na jachcie w słońcu. W serwisie Instagram udostępniła...

Na plaży była sportsmenka przybrała stylizację z serialu „Słoneczny patrol” na potrzeby nowego sezonu

Na plaży była amerykańska gimnastyczka artystyczna Livvy Dunne pozuje w czerwono-białym stroju i z uśmiechem na twarzy, prezentując...

Ta aktorka będąc w ciąży, przyciąga wzrok w zielonej sukience u boku Margot Robbie.

Ciężarna australijska aktorka i modelka Samara Weaving zwróciła na siebie uwagę na premierze filmu „Ready or Not 2:...

„Lepiej jej w ciemniejszych włosach”: 52-letnia Heidi Klum wybiera sukienkę modelującą sylwetkę

Niemiecko-amerykańska modelka, prezenterka i aktorka Heidi Klum olśniewała na czerwonym dywanie Oscarów 2026 w swojej pięknej złotej sukni,...

„Niedopuszczalne doświadczenie”: Aktorka potrącona podczas ceremonii rozdania Oscarów

Amerykańska piosenkarka, aktorka i reżyserka Teyana Taylor, nominowana do Oscara w 2026 r., została popchnięta przez ochroniarza podczas...

Kim Kardashian udostępniła rzadkie zdjęcie z czasów, gdy była nastolatką, co wywołało reakcję internautów.

Amerykańska osobowość medialna i bizneswoman Kim Kardashian niedawno zaskoczyła swoich fanów na Instagramie, udostępniając zdjęcie z czasów nastoletnich....