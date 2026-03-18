Na jachcie ta gimnastyczka olimpijska świętuje swoje 29. urodziny w słońcu

Amerykańska gimnastyczka artystyczna Simone Biles niedawno świętowała swoje 29. urodziny na jachcie w słońcu. W serwisie Instagram udostępniła zdjęcia z wakacji, na których widać jej zaraźliwą radość.
Luksusowy wypad na trzydziestkę
14 marca 2026 roku mistrzyni z 11 medalami olimpijskimi świętowała swoje urodziny rejsem jachtem, uwiecznionym na instagramowej karuzeli z podpisem „Mam 29 lat” . Na zdjęciach widać ją stojącą na pokładzie, niesiona lekkim wiatrem, otoczoną biało-złotymi balonami, w swobodnym czarnym stroju.
Simone Biles również zmienia style: zwiewny czarny zestaw na łódce, brązowa skórzana sukienka z pasującymi szpilkami na szykowny wieczór, a zwiewna jasnożółta kaszmirowa sukienka na balkonie z widokiem na panoramę miasta. Te stylizacje płynnie przechodzą od plażowego stroju sportowego do miejskiego, odzwierciedlając jej modową wszechstronność po igrzyskach olimpijskich.
Entuzjastyczne reakcje fanów i bliskich
Post zyskał tysiące polubień: jej mąż, amerykański futbolista Jonathan Owens, skomentował: „Piękniejsza niż kiedykolwiek 💜”, a fani i sportowcy, tacy jak australijsko-amerykańska zawodowa tancerka i choreografka Sasha Farber, zalali komentarze emotikonami z uznaniem. „Taka piękna!” . Autentyczność Simone Biles, po jej niedawnych wyznaniach na temat swojego ciała, głęboko poruszyła internautów, celebrując kobietę pewną siebie.
Przełomowy rok po igrzyskach olimpijskich w Paryżu
Po sukcesach na Igrzyskach Olimpijskich w 2024 roku i przeprowadzce do Indianapolis, by dołączyć do męża Jonathana i dołączyć do drużyny Colts, Simone Biles wkracza w 29. rok życia, przeżywając osobisty renesans. Te zdjęcia jachtu stanowią idealną równowagę między zasłużonym relaksem a publiczną ekspozycją.
Krótko mówiąc, Simone Biles zamienia swoje 29 lat w moment czystej radości na jachcie, prezentując swoją atletyczną sylwetkę z inspirującą swobodą. Mistrzyni, która lśni równie jasno w wodzie, jak w świetle reflektorów.