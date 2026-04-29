„Barbie w prawdziwym życiu”: ta sportsmenka, która została modelką, fascynuje internautów

Na boisku jest jedną z najlepszych zbierających w historii WNBA. Poza boiskiem stała się prawdziwą ikoną mody. Amerykańska koszykarka Angel Reese, nazywana „Bayou Barbie”, uosabia nowe pokolenie sportowców, którzy nie chcą wybierać między sportem a stylem.

„Bayou Barbie” stała się punktem odniesienia kulturowego

Pseudonim nie jest nowy. Już w czasie studiów na Louisiana State University (USA), Angel Reese była znana jako „Bayou Barbie”. Pseudonim ten ewoluował w trakcie jej kariery: podczas występów z reprezentacją USA nazywano ją „USA Barbie”, podczas meczu NBA Berlin w styczniu 2026 roku „Euro Barbie”, a w Chicago „Chi Barbie”. To wielowymiarowa postać, zawsze osadzona w różowo-plastikowym świecie kultowej lalki – ale z prawdziwymi ambicjami.

Pierwsza profesjonalna sportsmenka, która przeszła po wybiegu dla Victoria's Secret

W październiku 2025 roku Angel Reese przeszła do historii, stając się pierwszą zawodową sportsmenką wybraną na Aniołka Victoria's Secret. Przeszła po wybiegu podczas długo oczekiwanego powrotu pokazu mody Victoria's Secret w Nowym Jorku, po sześcioletniej nieobecności marki. Na tę okazję współpracowała z trenerem mody, aby dopracować swój chód, i przed pokazem oświadczyła: „To było dla mnie”.

Na wybiegu Angel Reese pojawiła się w dwóch różowych kreacjach – najpierw w kwiatowym stroju z boa, następnie w różowym koronkowym kombinezonie pod podartym t-shirtem, dopełnionym srebrnymi obcasami i ogromnymi białymi anielskimi skrzydłami.

Samotna kampania Victoria's Secret w 2026 roku

W kwietniu 2026 roku Angel Reese osiągnęła nowy poziom, stając się twarzą pełnoprawnej kampanii Victoria's Secret, zaprezentowanej w flagowym sklepie marki w Midtown na Manhattanie. Na tę okazję miała na sobie czarno-biały płaszcz-sukienkę w pepitkę od LaQuan Smith, z wyciętymi ramionami, dekoltem w serek, wysokim rozcięciem na udzie i czarnymi czółenkami w szpic. Stylizacja całkowicie sprzeczna z boiskiem do koszykówki – a jednak emanująca tą samą energią.

„Barbie Dream Fest” i symboliczne poświęcenie

W marcu 2026 roku Angel Reese została zaproszona na „Barbie Dream Fest” w Fort Lauderdale, pierwsze oficjalne wydarzenie w całości poświęcone Barbie, u boku amerykańskiej tenisistki Sereny Williams oraz takich osobistości jak astronautka dr Swati Mohan i olimpijska szermierka Ibtihaj Muhammad. To wydarzenie oficjalnie ugruntowało jej status „prawdziwej Barbie” – wielowymiarowego wzoru do naśladowania dla całego pokolenia.

Znacznie więcej niż pseudonim: przedsiębiorca w ruchu

Angel Reese to nie tylko sport i moda. W marcu 2026 roku, we współpracy z Juicy Couture, uruchomiła własną linię odzieży „Angel Couture”. Pod koniec 2025 roku, we współpracy z Reebok, wypuściła na rynek swoje pierwsze firmowe buty. Jest również współzałożycielką klubu piłkarskiego DC Power FC, prowadzącą podcast „Unapologetically” i studiuje sztuki kulinarne. Imperium w budowie, mając zaledwie 23 lata.

Na boisku nic się nie zmieniło.

Cały ten szum poza boiskiem nie powinien przyćmiewać najważniejszego: Angel Reese jest jedyną zawodniczką w historii WNBA, która notowała średnio co najmniej 12 zbiórek na mecz w dwóch kolejnych sezonach. W 2025 roku notowała średnio 14,7 punktu i 12,6 zbiórki na mecz, a także 3,7 asysty i 1,5 przechwytu. „Barbie” gra równie intensywnie jak wszystkie inne zawodniczki – i zbiera piłki lepiej niż ktokolwiek inny.

Krótko mówiąc, Angel Reese nie wybierała między koszykarką a ikoną mody – postanowiła być obiema jednocześnie i bez wahania. W świecie, który wciąż zbyt często wymaga od kobiet odgrywania tylko jednej roli, amerykańska koszykarka Angel Reese odpowiada „double-double”.