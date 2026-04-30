Amerykańska piosenkarka Lizzo świętuje swoje urodziny w „odważnej” czarnej sukience

Lizzo nie oszczędzała na swoich 38. urodzinach. 27 kwietnia 2026 roku piosenkarka świętowała urodziny w hotelu Chateau Marmont w Los Angeles w prześwitującej czarnej sukience – i wykorzystała okazję, by ogłosić nowinę, która wywołała jeszcze większe poruszenie niż jej strój.

Rocznica połączona z ważnym ogłoszeniem

Kilka godzin przed swoimi urodzinami Lizzo udostępniła na Instagramie zdjęcie swojej zadbanej dłoni, trzymającej miniaturową wersję siebie, ogłaszając premierę swojego trzeciego albumu studyjnego „Bitch”, zaplanowanego na 5 czerwca 2026 roku . „WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI URODZIN! Z tej okazji prezentuję Wam – MÓJ NOWY ALBUM 5 CZERWCA!” – napisała pod zdjęciem. To sposób na przekształcenie własnych urodzin w wydarzenie muzyczne.

Czarna sukienka, która mieściła wszystko

Na wieczór w Château Marmont Lizzo założyła długą, czarną suknię na cienkich ramiączkach, z dwoma wycięciami na biodrach i prześwitującymi siateczkowymi panelami po bokach nogawek, tworzącymi widoczny efekt skóry na całej długości spódnicy. Dopasowana do jej figury sukienka podkreślała jej krągłości, jednocześnie bawiąc się kontrastami między kryciem a przezroczystością. Stylizacja była jednocześnie olśniewająca i szykowna.

Akcesoria wzmacniające efekt

Aby dopełnić stylizację, Lizzo założyła czarne, lakierowane szpilki z noskiem w szpic, prostokątne okulary przeciwsłoneczne z zapięciem na rzep oraz kilka bransoletek typu bangle. Brązowa, futrzana etola, otulająca jej ramiona, tworzyła delikatny, wyrazisty kontrast. Jej fryzura – długie, złocistoblond fale – i matowa, różowa szminka z efektownymi rzęsami dopełniały starannie zaplanowaną stylizację.

Bardzo aktywna wiosna 2026

Te urodziny wieńczą wyjątkowo pracowitą wiosnę dla Lizzo. Podczas pierwszego weekendu festiwalu Coachella, 10 kwietnia, niespodziewanie pojawiła się na scenie Sahara u boku amerykańskiej raperki Sexyy Red, grając na flecie i tańcząc na gigantycznej lalce Labubu w czarnym, wyciętym body. Pomiędzy festiwalem Coachella, ogłoszeniem albumu i tym pamiętnym przyjęciem urodzinowym, Lizzo najwyraźniej postanowiła, że rok 2026 będzie jej rokiem.

Zapowiedź nowego albumu, prześwitująca czarna sukienka, wieczór w Chateau Marmont ze swoim ukochanym – Lizzo świętowała swoje 38. urodziny tak, jak wszystko robi: błyskotliwie, bez skrępowania i z muzyką.