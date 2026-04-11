Aby zdobyć obserwujących, ta influencerka rzekomo sfingowała swoje porwanie

Fabienne Ba.
Brazylijska influencerka Monniky Fraga wplątała się w kontrowersje po oskarżeniu o sfingowanie własnego porwania. Sprawa, ujawniona przez kilka międzynarodowych mediów, rodzi pytania o potencjalne pułapki związane z poszukiwaniem widoczności w mediach społecznościowych.

Sprawa, która przykuła uwagę władz

Władze podejrzewają, że Monniky Fraga zorganizowała sfingowane porwanie, aby zwrócić na siebie uwagę mediów. Według doniesień brazylijskiego portalu Globo, influencerka twierdziła, że ona i jej partner zostali zaatakowani w pobliżu ich domu w Igarassu w stanie Pernambuco. Twierdziła, że kilku uzbrojonych mężczyzn ich przechwyciło i zabrało w zalesiony teren, gdzie zostali przetrzymywani dla okupu.

Śledztwo podważające pierwotną wersję

Po zgłoszeniu incydentu organom ścigania w kwietniu 2025 roku, wszczęto dochodzenie w celu ustalenia okoliczności. Według doniesień Globo, śledczy podejrzewają, że zdarzenie zostało zaaranżowane w celu przyciągnięcia uwagi opinii publicznej i wygenerowania rozgłosu medialnego.

Władze rozważają możliwość, że niektóre z osób zaangażowanych w zdarzenie mogły mieć wcześniejszy kontakt z influencerem. Według doniesień lokalnej prasy, elementy materialne, takie jak sklonowany pojazd i broń, zostały rzekomo wykorzystane w celu uwiarygodnienia zainscenizowanego wydarzenia.

Podejrzenia związane z poszukiwaniem widoczności w sieci

Według oświadczeń funkcjonariusza organów ścigania, cytowanych w mediach, śledztwo sugeruje, że motywem zaaranżowanego zdarzenia był spadek liczby obserwujących w mediach społecznościowych. Władze wskazują, że w zorganizowaniu domniemanego incydentu mogło uczestniczyć kilka osób. Trwa śledztwo w celu ustalenia dokładnej odpowiedzialności każdej z zaangażowanych osób.

Kontrowersje, które podnoszą kwestie praktyk stosowanych w mediach społecznościowych

Ta sprawa uwypukla wyzwania związane z dążeniem do widoczności w gospodarce uwagi. Twórcy treści często są zmuszeni do tworzenia postów, które mogą przyciągnąć uwagę opinii publicznej, w kontekście szczególnie dużej konkurencji. Kilku obserwatorów zwraca uwagę, że viralność może czasami zachęcać do kontrowersyjnych praktyk, zwłaszcza gdy treści mają na celu wywołanie silnej reakcji emocjonalnej.

Sprawa jest nadal w trakcie dochodzenia.

Na tym etapie śledztwo, o którym wspominały media, wciąż trwa, a władze kontynuują dochodzenie. Influencerka Monniky Fraga nie odniosła się publicznie do oskarżeń, o których donosiła prasa, a jej obrońcy podobno zwrócili się o „zmianę postanowienia o jej aresztowaniu”.

Przypadek ten ilustruje wyzwania, jakie niesie ze sobą ewolucja serwisów społecznościowych, gdzie granica między treściami rzeczywistymi i treściami stworzonymi przez kogoś innego może czasem budzić wątpliwości.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
