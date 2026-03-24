Drew Barrymore, mając 51 lat, opowiada o swoich doświadczeniach z aplikacjami randkowymi

Amerykańska aktorka, producentka, autorka, reżyserka, prezenterka telewizyjna i bizneswoman Drew Barrymore z humorem opowiada o swoich doświadczeniach z aplikacjami randkowymi, dzieląc się anegdotą podczas swojego programu telewizyjnego.

Nieoczekiwana, ale konstruktywna reakcja

W niedawnym odcinku programu „The Drew Barrymore Show” aktorka opowiadała, jak pytała widzów o opinię na temat swojego profilu na Tinderze. Wyjaśniła, że nie szuka małżeństwa ani dzieci – jest już matką dwóch córek, Olive i Frankie, i była trzykrotnie zamężna – wierząc, że uwalnia mężczyzn od „niskiej presji”. Jeden z widzów podniósł wtedy rękę: „Przepraszam, to naprawdę zniechęca. Sprawia, że brzmię na zamkniętą, sztywną i uciekającą!”.

Drew Barrymore, kompletnie zaskoczona, wykrzyknęła: „Ale ja po prostu chciałam ich uwolnić!”. Następnego dnia zaktualizowała swoją biografię, doceniając wartość opinii „z perspektywy heteroseksualnego mężczyzny”, dalekiej od jej zwykłego kręgu znajomych gejów. „Uwielbiałam jego szczerość” – dodała, podkreślając, że ta szczera opinia pomogła jej skuteczniej się komunikować.

Wyciągnięta lekcja: mniej znaczy więcej

Drew Barrymore wyciąga z tego prosty morał: „Na aplikacji randkowej najlepiej mówić jak najmniej. Nigdy nic nie zyskasz, będąc zbyt bezpośrednim lub zbyt ogólnikowym – pomiń to”. Ta filozofia odzwierciedla jej swobodne podejście do randek w wieku 51 lat, po poprzednich małżeństwach i niepowodzeniach, takich jak bycie ignorowanym czy strach przed niebezpieczeństwem na pierwszej randce.

Krótko mówiąc, Drew Barrymore zamienia krytykę w pozytywną lekcję, udowadniając, że w wieku 51 lat podchodzi do randek z lekkością i autoironią. Jej autentyczność jest inspirująca: odwaga w proszeniu o opinię i dostosowywaniu się bez urazy pozostaje kluczem do satysfakcjonującego życia miłosnego.