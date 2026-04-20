Piosenkarka Mariah Carey, 57 lat, wzbudziła sensację w czarnej sukience i skórzanych butach.

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Mariah Carey niekoniecznie potrzebuje czerwonego dywanu, żeby zrobić furorę. 18 kwietnia 2026 roku została sfotografowana na ulicach Nowego Jorku w czarnej, od stóp do głów stylizacji, która była zarówno szykowna, jak i wyrazista.

Szczegół, który zmienia wszystko: podwójny pas

Podczas zwykłego spaceru po Manhattanie Mariah Carey zaprezentowała jedną ze swoich najbardziej uderzających stylizacji. Piosenkarka z przeboju „Vision of Love” powróciła do „małej czarnej” z zdecydowanie awangardowym akcentem, czerpiąc inspirację z estetyki Y2K. Sukienka z głębokim dekoltem i dołem sięgającym ponad kolano była noszona na cienkich, czarnych rajstopach. Najbardziej rzucającym się w oczy elementem stylizacji był pasek z podwójną klamrą, który podkreślał talię, dodając sylwetce rock'n'rollowego charakteru.

Mariah Carey kontynuowała skórzany motyw w lśniącym trenczu ozdobionym srebrnymi okuciami, zestawionym z botkami do kolan na słupkowym obcasie. Aby dopełnić stylizację, wybrała duże czarne okulary przeciwsłoneczne, złoty pierścionek z motylem i diamentowe kolczyki. Połączenie subtelnego „błyskotki” i „miejskiego” stylu idealnie oddaje równowagę stylistyczną, którą obecnie kultywuje.

Tydzień poświęcony monochromatyczności

Kilka dni wcześniej Mariah Carey zaliczyła już dwa olśniewające występy na gali Tiffany & Co. z okazji premiery kolekcji „Blue Book 2026: Hidden Garden”. Pierwsza kreacja to czarna suknia bez rękawów z długą spódnicą, zestawiona ze szpiczastymi czółenkami ozdobionymi srebrnymi cekinami i diamentowym naszyjnikiem. Druga kreacja była w kolorze złamanej bieli, z sukienką z długim rękawem i odkrytymi ramionami, przewiązaną złotym paskiem z łańcuszka i wykończoną srebrnymi szpilkami.

Mariah Carey, monochromatyczna ikona na każdą okazję

Wcześniej w tym roku, w lutym, Mariah Carey zaprezentowała ten monochromatyczny styl podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich, gdzie wystąpiła w geometrycznej białej sukni ozdobionej setkami kryształów, boa z piór i ponad 300 karatami diamentów o szlifie szmaragdowym od Levumy.

Podsumowując, niezależnie od tego, czy chodzi o strój wieczorowy, czy look uliczny, Mariah Carey potwierdza jedno: jej poczucie stylu jest ponadczasowe.

