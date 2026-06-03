Aktorka Chase Infiniti w różowej, pierzastej sukience przykuła wzrok na czerwonym dywanie

Amerykańska aktorka Chase Infiniti zrobiła furorę na czerwonym dywanie podczas gali Gotham TV Awards 2026 w Nowym Jorku. Ubrana w różową suknię ozdobioną piórami, przykuła wzrok na ceremonii wręczenia nagród dla najlepszych aktorów telewizyjnych. Jej efektowny wygląd został dopełniony prestiżową nagrodą.

Spektakularna różowa sukienka

Na tę okazję Chase Infiniti wybrała długą, zwiewną suknię w kolorze pudrowego różu z zwiewnym trenem, który ciągnął się po czerwonym dywanie. Najbardziej rzucającym się w oczy elementem była etola z piór w tym samym odcieniu różu, owinięta wokół ramion, dodająca całej stylizacji dramatyzmu. Aktorka miała naturalnie kręcone włosy i dobrała stonowaną biżuterię, aby uzyskać efekt zarówno romantyczny, jak i teatralny. Stylizacja ta ostro kontrastowała z bardziej stonowanymi strojami wielu innych osób noszonymi tego wieczoru.

Chase Infiniti na gali Gotham Television Awards 2026 🩷 pic.twitter.com/EE7WGZZyyY — 󠁯best of chase infiniti (@chasesinfiniti) 1 czerwca 2026 r.

Podwójnie udany wieczór

Poza stylem, ten występ zostanie zapamiętany jako znaczące osiągnięcie. Chase Infiniti zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki w serialu dramatycznym za rolę w serialu Hulu „Testamenty”, będącym adaptacją powieści Margaret Atwood, będącej kontynuacją „Opowieści podręcznej”. To wyróżnienie potwierdza jej błyskawiczny wzrost w branży telewizyjnej.

Wschodząca gwiazda mody i filmu

Chase Infiniti ugruntowała swoją pozycję jako jedna z nowych twarzy, które warto obserwować. Odkryta w szczególności dzięki filmowi „One Battle After Another”, wielokrotnie zachwycała na czerwonym dywanie, a ostatnio została ambasadorką Louis Vuitton. Absolwentka Columbia College Chicago, łączy obecnie uznanie krytyków ze statusem wschodzącej ikony mody.

Różowa, pierzasta sukienka i nagroda aktorska zapewniły Chase Infiniti wyjątkowy wieczór podczas gali Gotham TV Awards 2026. Aktorka potwierdza, że należy do grona wschodzących talentów, które warto obserwować, zarówno ze względu na wybór ról, jak i odważne podejmowanie ryzyka na czerwonym dywanie.

