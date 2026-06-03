W wieku 49 lat Kerry Washington błyszczy w spektakularnym złotym makijażu

Podczas gali Gotham TV Awards 2026 w Nowym Jorku amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Kerry Washington rozświetliła czerwony dywan w spektakularnej złotej sukni. Jej występ był tym bardziej olśniewający, że była gościem honorowym tego wieczoru.

Spektakularny złoty wygląd

Na ceremonię w Cipriani Wall Street, Kerry Washington wybrała długą, złotą suknię o metalicznym, płynnym efekcie, która odbijała światło przy każdym ruchu. Suknia miała głęboki dekolt i skręcony drapowany dekolt, dodając całości rzeźbiarskiego charakteru. Aktorka uzupełniła stylizację złotymi kolczykami i postawiła na bujne loki w połączeniu z świetlistym makijażem. Monochromatyczna stylizacja, jednocześnie stonowana i promienna.

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Wieczór poświęcony hołdowi

Poza stylem, występ ten zbiegł się z prestiżową nagrodą. Kerry Washington otrzymała Spotlight Tribute, nagrodę uznającą jej całokształt kariery aktorki i producentki. Amerykańska reżyserka Lesli Linka Glatter wygłosiła hołd, chwaląc „jej rzadką umiejętność panowania nad ciszą i wcielania się w niezwykle złożone postacie”. Dało to Kerry Washington okazję do refleksji nad swoimi początkami i znaczeniem dzielenia się światłem reflektorów z innymi utalentowanymi osobami.

Ikona telewizji

Pochodząca z nowojorskiego Bronksu Kerry Washington stała się jedną z czołowych postaci telewizyjnych. Sławę przyniosła jej rola Olivii Pope w serialu „Skandal”, a w 2012 roku została pierwszą czarnoskórą kobietą, która od 1974 roku grała główną rolę w serialu dramatycznym dużej amerykańskiej stacji. Produkuje również serial za pośrednictwem swojej firmy Simpson Street. Niedawno zagrała główną rolę w serialu „Imperfect Women” i kontynuuje karierę, którą chwalą liczne nagrody.

Dzięki olśniewającej złotej sukni i hołdowi godnemu jej kariery, Kerry Washington zrobiła niezapomniane wrażenie na gali Gotham TV Awards 2026. Potwierdziła swój status ikony, czując się równie swobodnie na czerwonym dywanie, jak i w rolach, które przyniosły jej sławę.