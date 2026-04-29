„Wspaniała”: aktorka Elizabeth Hurley przywraca styl hipisowski

Fabienne Ba.
@elizabethhurley1 / Instagram

Brytyjska aktorka, modelka i producentka Elizabeth Hurley nigdy wcześniej nie była na festiwalu muzycznym Stagecoach. Po raz pierwszy zrobiła piorunujące wrażenie – w swobodny i naturalny sposób. Jej pogodny, hipisowski look od razu podbił serca publiczności.

Elizabeth Hurley jest mistrzynią „westernowej bohemy”

Swoje pierwsze doświadczenie z festiwalem Stagecoach udokumentowała na Instagramie, gdzie dzieliła się słodkimi chwilami ze swoim partnerem, Billym Rayem Cyrusem. Elizabeth Hurley była tam, aby wspierać go podczas wykonania singla „On Our Way Along”, który wykonał jako trio z dziećmi, Noahem i Braisonem Cyrusem. Pod swoim postem z entuzjazmem napisała: „Yeehaaaaaw. Uwielbiałam mój pierwszy Stagecoach!”.

Miała na sobie biały koronkowy top i narzuconą na niego kurtkę z frędzlami z zamszu w kolorze camelowym, co zdecydowanie podkreślało stylizację w stylu boho w stylu western. Dżinsy o dopasowanym kroju i prostych nogawkach dopełniały dolną część stylizacji. Brązowa skórzana torebka na ramię, naszyjnik z wisiorkiem i wszechobecne, duże okulary przeciwsłoneczne dopełniały stylizację, która była jednocześnie elegancka i swobodna. Elizabeth Hurley miała rozpuszczone włosy, co dopełniało ten nonszalancki, zachodni styl.

Subtelnie kontrolowana estetyka hipisowsko-szykowna

Ta stylizacja doskonale ilustruje to, co projektanci nazywają „festiwalowym stylem”: ubrania, które wydają się naturalne i spontaniczne, ale w rzeczywistości są idealnie ze sobą połączone. Koronka, zamszowe frędzle, surowy denim – trzy charakterystyczne cechy hipisowskiego szyku lat 70. odświeżone z subtelną elegancją kobiety z klasą.

Jednomyślna reakcja: „wspaniały”

Komentarze pod postem Elizabeth Hurley na Instagramie były niezwykle pozytywne. „Wspaniale”, „Wyglądasz absolutnie przepięknie”,Królowa” – jej 3,7 miliona obserwujących chwaliło jej stylizację równie mocno, jak chwile spędzone z Billym Rayem Cyrusem. Elizabeth Hurley potwierdza to, co jej fani wiedzą od dawna: nie potrzebuje czerwonego dywanu, żeby przyciągać uwagę.

Koronkowy top, kurtka z frędzlami i dżinsy – Elizabeth Hurley udowodniła na festiwalu muzycznym Stagecoach, że festiwalowy look może być jednocześnie prosty i perfekcyjnie skomponowany. Hipisowski szyk nie umarł; czekał tylko na odpowiednią osobę, która go założy.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
W wieku 58 lat aktorka Nicole Kidman wzbudziła sensację w sukience z odkrytymi plecami i nieoczekiwanym detalem
Gwiazda popu Zara Larsson zakłada mikroszorty i wzbudza sensację

