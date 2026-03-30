W wieku 47 lat Nicole Scherzinger odważyła się założyć czarną skórę na czerwony dywan

Amerykańska piosenkarka hawajskiego pochodzenia Nicole Scherzinger zwróciła na siebie uwagę podczas gali iHeartRadio Music Awards 2026, prezentując się na czerwonym dywanie w efektownym stylu. Zaproszona do poprowadzenia ceremonii, zrobiła furorę strojem, który szybko wywołał liczne reakcje w mediach społecznościowych i prasie muzycznej.

Na tę okazję Nicole Scherzinger wybrała czarną, skórzaną sukienkę bez ramiączek, charakteryzującą się strukturalnym krojem, który podkreślał opływową sylwetkę. Strojowi towarzyszyły pasujące długie skórzane rękawiczki sięgające ponad łokcie. Całość tworzyła nowoczesną, a zarazem wyrazistą estetykę, ilustrującą śmiałe podejście do formalnego stylu.

Minimalistyczna i kontrolowana sylwetka

Aby wyeksponować sukienkę, Nicole Scherzinger postawiła na stosunkowo minimalistyczny styl. Jej włosy były rozpuszczone, z przedziałkiem na środku, co równoważyło spójny wygląd stroju. Jej makijaż charakteryzował się naturalnymi odcieniami, uzupełnionymi błyszczącymi ustami i subtelnie podkreślonymi oczami.

Aby dopełnić stylizację, Nicole Scherzinger założyła duże srebrne kolczyki, dodając odrobinę światła, kontrastującego z intensywnością czerni. Ten dobór dodatków zachował wizualną harmonię, nie odwracając uwagi od głównego elementu.

Znacząca obecność w mediach społecznościowych

Zdjęcia i filmy z występu Nicole Scherzinger szybko obiegły internet, wywołując liczne komentarze internautów. Wielu chwaliło elegancję piosenkarki i ogólną spójność jej stylu. Niektórzy podkreślali jej nowoczesność, inni zaś zwracali uwagę na wyrafinowaną sylwetkę idealnie pasującą do tego wydarzenia.

Skóra pozostaje stosunkowo rzadkim materiałem na czerwonym dywanie, często zestawianym z bardziej tradycyjnymi tkaninami, takimi jak jedwab czy satyna. Ten sartorialny wybór przyczynia się zatem do oryginalności wyglądu Nicole Scherzinger, jednocześnie pokazując różnorodność stylów, jakie można znaleźć na oficjalnych imprezach.

W tym czarnym, skórzanym stroju Nicole Scherzinger potwierdza swoją umiejętność oferowania efektownych rozwiązań stylistycznych przy jednoczesnym zachowaniu wyrafinowanej elegancji. Wybierając ustrukturyzowaną i nowoczesną sylwetkę, po raz kolejny demonstruje swoje silne poczucie stylu.