Na scenie Madison Beer postawiła na szykowną mikrosukienkę

Fabienne Ba.
@madisonbeer / Instagram

Amerykańska piosenkarka, modelka i aktorka Madison Beer nadal zaznacza swoją obecność podczas światowej trasy koncertowej. Wzbudziła sensację na swoim koncercie w Los Angeles, mając na sobie elegancką, czarną, koronkową minisukienkę, która nie pozostała niezauważona w mediach społecznościowych.

Czarna koronkowa mikro-sukienka

To właśnie na scenie w Los Angeles Madison Beer dała jeden ze swoich najbardziej pamiętnych występów. W trakcie swojej światowej trasy koncertowej „The Locket Tour” wykorzystała pobyt w kalifornijskim mieście, aby zapewnić swoim fanom prawdziwie spektakularne widowisko sceniczne. Centralnym elementem tego występu był niewątpliwie jej strój sceniczny.

Madison Beer miała na sobie mikrosukienkę wykonaną w całości z czarnej koronki. Kreacja charakteryzowała się ultrakrótką sylwetką, podkreśloną gorsetem bez ramiączek i sznurowaniem przypominającym gorset. Taka konstrukcja rzeźbiła sylwetkę, jednocześnie nawiązując do ponadczasowych kodów czarnej koronki – materiału kojarzonego przez dekady z niektórymi z najbardziej kultowych kreacji w historii popu.

Paski na obcasie dopełniają sylwetkę

Do butów Madison Beer wybrała parę czółenek z wieloma paskami w kolorze głębokiej czerni, pasujących do jej sukienki. Paski dodały butom graficznego wymiaru, idealnie nawiązując do sznurowania na górze sukienki. To wizualne powtórzenie nadało całej stylizacji strukturę i pokazało dbałość o szczegóły w sylwetce scenicznej.

Gładkie włosy i różowy makijaż

Jeśli chodzi o urodę, jej gładkie, ciemne włosy swobodnie opadały na ramiona, w zdecydowanie prostym i ponadczasowym stylu. Do makijażu Madison Beer wybrała delikatny różowawy odcień, który dodał całości odrobiny miękkości.

Wiele dyskutowanych występów wokalnych

Poza wyglądem, to właśnie występ muzyczny Madison Beer urzekł kalifornijską publiczność. Szczególnie intensywna wersja jej przeboju „Baby” z 2021 roku natychmiast rozpaliła media społecznościowe. Jej głos, charyzma sceniczna i energia zostały docenione przez fanów, którzy udostępnili liczne filmy na Instagramie i TikToku.

Stylistyczny podpis wierny swoim początkom

Ten najnowszy wizerunek wpisuje się w modowe wybory Madison Beer, które kultywowała od debiutu. Znana z zamiłowania do eleganckich sylwetek, czarnej koronki i gorsetów, wypracowała sobie prawdziwie unikalną tożsamość wizualną. Ta spójność stylistyczna sprawia, że jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci popkultury swojego pokolenia, łącząc tradycję wielkich ikon popu lat 2000. z nowoczesnymi trendami w modzie.

W swojej mikro-czarnej koronkowej sukience, pasujących do niej szpilkach na paseczkach i różowym makijażu, Madison Beer dała jeden z najbardziej efektownych występów scenicznych podczas swojej obecnej trasy. To dowód na to, że zarówno na scenie, jak i gdzie indziej, silna identyfikacja wizualna przekształca prosty wygląd w niezapomniany, popowy moment.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Will Smith dzieli się wyjątkową chwilą z Jadą Pinkett Smith i ich córką Willow
Article suivant
„Ciało sportowca”: ta siatkarka robi furorę w letnim looku na piasku

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Aktorka Daniela Melchior robi furorę w strojach plażowych w Portugalii

Daniela Melchior po raz kolejny zachwyciła swoich fanów. Portugalska aktorka udostępniła słoneczne zdjęcie z festiwalu Waking Life w...

Drew Barrymore świętuje swoją przyjaźń z Cameron Diaz w poruszającym przesłaniu

Amerykańska aktorka Drew Barrymore złożyła serdeczny hołd swojej najlepszej przyjaciółce. Udostępniła na Instagramie serię zdjęć, na których jest...

Podczas słonecznego wypadu Ana de Armas udostępniła zdjęcia, które rozbudziły w fanach marzenia.

Kubańsko-hiszpańska aktorka Ana de Armas udostępniła na Instagramie karuzelę zdjęć zrobionych podczas słonecznego wypadu z przyjaciółmi. Jasne i...

„Ciało sportowca”: ta siatkarka robi furorę w letnim looku na piasku

Amerykańska siatkarka Harper Murray robi furorę nie tylko na boisku. Udostępniła na Instagramie serię letnich zdjęć zrobionych nad...

Will Smith dzieli się wyjątkową chwilą z Jadą Pinkett Smith i ich córką Willow

Rodzina Smithów zaliczyła rzadki publiczny występ w Paryżu. Will Smith, Jada Pinkett Smith i ich córka Willow spotkali...

Olivia Wilde wskrzesza trend sukienek inspirowanych stylem „wiktoriańskim”

Irlandzko-amerykańska aktorka, producentka, reżyserka i scenarzystka Olivia Wilde po raz kolejny zademonstrowała swój talent do czerwonego dywanu. Zrobiła...