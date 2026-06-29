„Ciało sportowca”: ta siatkarka robi furorę w letnim looku na piasku

Amerykańska siatkarka Harper Murray robi furorę nie tylko na boisku. Udostępniła na Instagramie serię letnich zdjęć zrobionych nad wodą. Zrelaksowana i promienna, oczarowała swoich obserwatorów, z których wielu chwaliło jej figurę. „Ciało sportowca” – brzmiał jeden z komentarzy.

Chwila relaksu nad wodą

Na tych skąpanych w słońcu zdjęciach Harper Murray pozuje na białym piasku ze swoją przyjaciółką, amerykańską siatkarką Andi Jackson, zwróconą w stronę morza. Ubrana w czerwony strój plażowy i okulary przeciwsłoneczne, Harper Murray promienieje znaczącym uśmiechem i emanuje swobodną postawą. Słoneczny, letni przerywnik, daleki od intensywnej rywalizacji, którym postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami. Idealna okazja, by potwierdzić swoją swobodę zarówno na piasku, jak i na korcie.

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Sylwetka chwalona przez fanów

Wielu internautów chwaliło „atletyczną sylwetkę” Harper Murray. „Ciało sportowca” – komentowali niektórzy. Choć reakcje te były często pozytywne, podkreślały również, jak bardzo wygląd fizyczny sportsmenek pozostaje centralnym tematem dyskusji. Jednak Harper Murray to coś więcej niż tylko wygląd: to przede wszystkim jej ciężka praca, talent i osiągnięcia na boisku zasługują na uznanie.

Co więcej, w sporcie, podobnie jak w innych dziedzinach, każdy typ sylwetki ma swoje miejsce. Ważne jest, aby doceniać różnorodność sylwetek, a nie chwalić wyłącznie te, które spełniają społeczne standardy piękna. Sportowcy powinni być doceniani przede wszystkim za swoje umiejętności sportowe, a nie tylko za wygląd fizyczny.

Gwiazda siatkówki uniwersyteckiej

Harper Murray to przede wszystkim utalentowana sportsmenka. Jako atakująca na Uniwersytecie Nebraski, stała się jedną z najpopularniejszych postaci w amerykańskiej siatkówce uniwersyteckiej. Z ponad 367 000 obserwujących na Instagramie, medalistką reprezentacji młodzieżowych USA i partnerką największych marek sportowych, Harper Murray jest jedną ze wschodzących gwiazd w swojej dyscyplinie. Gra również w siatkówkę plażową na swoim uniwersytecie.

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Ambicje wykraczające poza sport

Harper Murray to coś więcej niż tylko siatkarka. Jako studentka, realizuje również projekty poza boiskiem, łącząc naukę, partnerstwa i aktywizm, szczególnie w dziedzinie zdrowia psychicznego. Te cechy czynią ją wszechstronnie utalentowaną młodą kobietą, której tożsamość nie jest definiowana wyłącznie przez jej status wysokiej klasy sportsmenki czy wizerunek. W czasach, gdy sportowcy są często oceniani zarówno pod kątem wyglądu, jak i osiągnięć, jej historia przypomina nam, że są przede wszystkim kobietami o różnorodnych aspiracjach.

Dzięki tej serii letnich zdjęć Harper Murray udowadnia, że błyszczy również poza boiskiem. Dzięki promiennemu spojrzeniu i atletycznej sylwetce potwierdza swój status „wschodzącej gwiazdy”, zarówno na piasku, jak i w świetle reflektorów.