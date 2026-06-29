„Ciało sportowca”: ta siatkarka robi furorę w letnim looku na piasku

Amerykańska siatkarka Harper Murray robi furorę nie tylko na boisku. Udostępniła na Instagramie serię letnich zdjęć zrobionych nad wodą. Zrelaksowana i promienna, oczarowała swoich obserwatorów, z których wielu chwaliło jej figurę. „Ciało sportowca” – brzmiał jeden z komentarzy.
Chwila relaksu nad wodą
Na tych skąpanych w słońcu zdjęciach Harper Murray pozuje na białym piasku ze swoją przyjaciółką, amerykańską siatkarką Andi Jackson, zwróconą w stronę morza. Ubrana w czerwony strój plażowy i okulary przeciwsłoneczne, Harper Murray promienieje znaczącym uśmiechem i emanuje swobodną postawą. Słoneczny, letni przerywnik, daleki od intensywnej rywalizacji, którym postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami. Idealna okazja, by potwierdzić swoją swobodę zarówno na piasku, jak i na korcie.
Zobacz ten post na Instagramie
Sylwetka chwalona przez fanów
Wielu internautów chwaliło „atletyczną sylwetkę” Harper Murray. „Ciało sportowca” – komentowali niektórzy. Choć reakcje te były często pozytywne, podkreślały również, jak bardzo wygląd fizyczny sportsmenek pozostaje centralnym tematem dyskusji. Jednak Harper Murray to coś więcej niż tylko wygląd: to przede wszystkim jej ciężka praca, talent i osiągnięcia na boisku zasługują na uznanie.
Co więcej, w sporcie, podobnie jak w innych dziedzinach, każdy typ sylwetki ma swoje miejsce. Ważne jest, aby doceniać różnorodność sylwetek, a nie chwalić wyłącznie te, które spełniają społeczne standardy piękna. Sportowcy powinni być doceniani przede wszystkim za swoje umiejętności sportowe, a nie tylko za wygląd fizyczny.
Gwiazda siatkówki uniwersyteckiej
Harper Murray to przede wszystkim utalentowana sportsmenka. Jako atakująca na Uniwersytecie Nebraski, stała się jedną z najpopularniejszych postaci w amerykańskiej siatkówce uniwersyteckiej. Z ponad 367 000 obserwujących na Instagramie, medalistką reprezentacji młodzieżowych USA i partnerką największych marek sportowych, Harper Murray jest jedną ze wschodzących gwiazd w swojej dyscyplinie. Gra również w siatkówkę plażową na swoim uniwersytecie.
Zobacz ten post na Instagramie
Ambicje wykraczające poza sport
Harper Murray to coś więcej niż tylko siatkarka. Jako studentka, realizuje również projekty poza boiskiem, łącząc naukę, partnerstwa i aktywizm, szczególnie w dziedzinie zdrowia psychicznego. Te cechy czynią ją wszechstronnie utalentowaną młodą kobietą, której tożsamość nie jest definiowana wyłącznie przez jej status wysokiej klasy sportsmenki czy wizerunek. W czasach, gdy sportowcy są często oceniani zarówno pod kątem wyglądu, jak i osiągnięć, jej historia przypomina nam, że są przede wszystkim kobietami o różnorodnych aspiracjach.
Dzięki tej serii letnich zdjęć Harper Murray udowadnia, że błyszczy również poza boiskiem. Dzięki promiennemu spojrzeniu i atletycznej sylwetce potwierdza swój status „wschodzącej gwiazdy”, zarówno na piasku, jak i w świetle reflektorów.