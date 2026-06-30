W wieku 68 lat Sharon Stone powraca do pierwszych rzędów na Paryskim Tygodniu Mody

Amerykańska aktorka Sharon Stone w niezwykły sposób powróciła na wybieg, ponad trzydzieści lat po swoim ostatnim występie. Zamknęła pokaz VETEMENTS, wzbudzając niespodziankę i wzruszenie.

Odświeżona sylwetka odzieży biurowej

To właśnie na pokazie VETEMENTS wiosna/lato 2027, zaprezentowanym 26 czerwca 2026 roku podczas Paryskiego Tygodnia Mody Męskiej, Sharon Stone zaliczyła swój niezwykły powrót na wybieg. Miała na sobie szarą koszulę i biały krawat w klasycznym, korporacyjnym stylu. Kreacja została założona pod luźną, kremową marynarkę z wyciętymi ramionami, co dodało całej sylwetce architektonicznego wymiaru.

Ten podstawowy element garderoby, odziedziczony po biurowych dress code'ach, został starannie odmieniony poprzez dobór wyjątkowo efektownego dołu. To podejście doskonale ilustruje filozofię marki VETEMENTS: ponowne spojrzenie na klasykę miejskiej garderoby przez pryzmat popu i mody dekonstruktywistycznej.

Lakierowane, sięgające do uda buty, które łamią zasady

Detal, który przekształcił tę sylwetkę w prawdziwy hit modowy, tkwi w doborze spodni. Tam, gdzie można by się spodziewać klasycznych, dopasowanych spodni lub tradycyjnej ołówkowej spódnicy, Sharon Stone postawiła na ultrawysokie, lakierowane, czarne kozaki sięgające do uda. Ten kontrast między strukturalną górną częścią, nawiązującą do stroju biurowego, a wyrazistą dolną częścią, zapożyczoną ze stroju wieczorowego, doskonale ilustruje stylistyczne podejście marki VETEMENTS.

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Magnetyczna obecność na podium

Poza strojem, to właśnie sceniczna prezencja Sharon Stone prawdziwie urzekła publiczność. Wierna swojemu wizerunkowi „silnej kobiety”, aktorka zamknęła show pewnym krokiem i szczególnie intensywnym spojrzeniem, nawiązującym do jej kultowych występów w latach 90. Ten występ wywołał spore poruszenie, po części dlatego, że ujawnił mało znany aspekt kariery Sharon Stone. Zanim w 1992 roku stała się niezapomnianą gwiazdą „Nagiego instynktu”, amerykańska aktorka rozpoczęła karierę modelki.

Podejście to podważa miejsce tzw. dojrzałych kobiet w modzie.

Poza samym wydarzeniem, pojawienie się Sharon Stone rodzi szersze pytanie: reprezentację tak zwanych dojrzałych kobiet w branży mody. Przez dekady wybiegi były niemal wyłącznie zarezerwowane dla „młodych” kobiet, w logice dyskryminacji ze względu na wiek, która jest szeroko krytykowana. W ciągu ostatnich kilku sezonów kilka domów mody zdecydowało się zaprosić starsze modelki na wybieg, stopniowo różnicując standardy piękna. Wybór Sharon Stone w wieku 68 lat w pełni wpisuje się w tę fundamentalną zmianę, która stopniowo zmienia oblicze wybiegów.

Swoim powrotem na wybieg Vetements, Sharon Stone stworzyła jeden z najbardziej pamiętnych momentów Paryskiego Tygodnia Mody. Po raz kolejny potwierdziła swój status ponadczasowej ikony, która potrafi przemienić prosty look w prawdziwe wydarzenie kulturalne.