Piosenkarz Tate McRae, ubrany w strój plażowy, stawia na najmodniejszy w tym sezonie wzór.

Anaëlle G.
@tatemcrae / Instagram

Kanadyjska piosenkarka i autorka tekstów Tate McRae udostępniła na Instagramie słoneczne zdjęcie zrobione nad wodą w plażowym stroju, który z pewnością przykuł uwagę. Powód? Krowi print, jeden z najmodniejszych wzorów lata 2026. Luźny, letni look, wierny jej stylowi.

Zestaw plażowy z krowim nadrukiem

Na tę chwilę relaksu Tate McRae wybrał czarno-biały, dwuczęściowy komplet ze słynnym krowim printem. Składający się z trójkątnej góry i dołu wiązanego po bokach, projekt postawił na prostotę, aby jeszcze lepiej uwypuklić graficzny wzór.

Minimalistyczne akcesoria

Aby dopełnić tę stylizację, Tate McRae postawiła na stonowaną elegancję. Skupiła się na kilku starannie dobranych dodatkach: ciemnych okularach przeciwsłonecznych, naszyjniku z wisiorkiem i delikatnych bransoletkach. To minimalistyczne podejście pozwoliło, aby krowi print, prawdziwy punkt centralny stylizacji, zajął centralne miejsce. Dowód na to, że odważny wzór często mówi sam za siebie.

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Post udostępniony przez Tate McRae (@tatemcrae)

Wzór krowy, gwiazda sezonu

Ten look przyciąga wzrok, ponieważ wpisuje się w jeden z największych trendów ostatnich lat. Długo skrywany wyłącznie w stylistyce westernu, krowi print z sezonu na sezon stał się kluczowym motywem letniej mody. Dziś można go znaleźć na strojach plażowych, ale także na sukienkach, dodatkach i butach. Co go przyciąga? Graficzny, retro i łatwy w noszeniu styl, który trafia do coraz szerszego grona odbiorców.

Piosenkarz na szczycie

Ten występ zbiega się w czasie z wyjątkowo udanym okresem dla Tate McRae. Zdobywszy sławę dzięki popowym hitom, ugruntowała swoją pozycję jednej z najwybitniejszych młodych wokalistek swojego pokolenia, odnosząc muzyczne sukcesy i występując na głośnej scenie. Na scenie i w mediach społecznościowych kreuje żywy i modny wizerunek, śledzony przez miliony fanów na całym świecie.

W tej plażowej stylizacji z krowim printem Tate McRae tworzy stylizację, która jest jednocześnie letnia i zgodna z najnowszymi trendami. Wybierając jeden z kluczowych wzorów sezonu, potwierdza swoje wyczucie stylu i wyczucie aktualnych trendów. Nic dziwnego, że z pewnością zachwyci to jej fanów, oczarowanych tym słonecznym akcentem.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
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