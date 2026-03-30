Angelina Jolie zrobiła wrażenie występując w sukience z kopertowym dekoltem.

Angelina Jolie niedawno zwróciła na siebie uwagę na imprezie Toma Forda w Szanghaju. Wierna swojemu wyrafinowanemu stylowi, kambodżańsko-amerykańska aktorka, reżyserka, scenarzystka, producentka, pisarka i ambasadorka dobrej woli pojawiła się w białej, satynowej sukience z kopertowym dekoltem, tworząc smukłą i elegancką sylwetkę.

Elegancka sylwetka na imprezie Toma Forda w Szanghaju

Strój wyróżniał się luźnym krojem i głębokim dekoltem w serek, charakterystycznym dla sukienki kopertowej – kreacji znanej z tego, że podkreśla figurę, zachowując przy tym ponadczasowy wygląd. Strój uosabiał minimalistyczną estetykę, charakterystyczny styl często kojarzony z Angeliną Jolie podczas publicznych wystąpień.

Uderzający kontrast stworzony przez intensywnie czerwoną szminkę

Choć biała sukienka naturalnie przyciągała wzrok, to również dobór makijażu sprawił, że ten look był szczególnie godny uwagi. Angelina Jolie postawiła na jaskrawoczerwoną szminkę, tworząc uderzający kontrast z prostotą stroju. Reszta makijażu pozostała celowo stonowana, z lekko wyrzeźbioną cerą, neutralnymi odcieniami oczu i odrobiną czarnego eyelinera.

Trwająca współpraca

Angelina Jolie utrzymuje profesjonalną współpracę z Tomem Fordem od 2024 roku, kiedy to została ogłoszona pierwszą ambasadorką urody tej marki. Jej obecność na tym wydarzeniu w Szanghaju jest kontynuacją tej współpracy, promującej wizję piękna skoncentrowaną na elegancji i nowoczesności. Jej udział zbiega się również z Shanghai Fashion Week, ważnym wydarzeniem w branży modowej, które gromadzi projektantów, gwiazdy i profesjonalistów z branży.

W tej białej, kopertowej sukience w połączeniu z minimalistycznym makijażem Angelina Jolie po raz kolejny potwierdza swoje poczucie elegancji. Łącząc proste linie z odważnymi wyborami estetycznymi, aktorka oferuje współczesną interpretację, ilustrując ciągłą ewolucję standardów stylu na czerwonym dywanie.