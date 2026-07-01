Piosenkarka Bebe Rexha przypomina nam, że pewność siebie nie ma rozmiaru

Bebe Rexha, artystka stojąca za takimi porywającymi hitami jak „I'm Good (Blue)” i „Meant to Be”, jest utalentowaną autorką licznych popowych hymnów. Używa swojego głosu, by oczarować nasze uszy i sprawić, by nasze słuchawki wibrowały, ale także by głosić pewność siebie i szerzyć przesłanie miłości do siebie. Ta utalentowana artystka jest również najlepszą ambasadorką wiary w siebie.

Artystka, która nie pozwala innym definiować swojego ciała

Bebe Rexha urzeka nas swoim rozpoznawalnym głosem, chwytliwymi melodiami, porywającymi rytmami i porywającymi refrenami. Urodzona w Albanii piosenkarka, która niedawno wydała album „Dirty Blonde”, z którego jest szczególnie dumna, z pewnością już trafiła do Waszych kciuków lub na playlisty. Jej utwór „New Religion” znajduje się również na wielu aktualnych playlistach.

Artystka o płomiennym spojrzeniu, wierna swojemu stylowi Y2K i czyniąca z panterki swój wizualny znak rozpoznawczy, posiada silną tożsamość wokalną i estetyczną. Choć jej talent tkwi w głosie, publiczność często skupia się na reszcie jej anatomii. Ta zbiorowa krytyka jest dość powszechna wśród kobiet w centrum uwagi, zwłaszcza gdy piosenkarki odbiegają od standardowego rozmiaru 6 .

Podczas występu na American Music Awards, Bebe Rexha podzieliła los swojej koleżanki po fachu , Nelly Furtado , i została skrytykowana za swoją wagę przez widzów, którzy wciąż trzymają się ideału piękna. Internauci porównywali starsze zdjęcia piosenkarki z tymi z jej występu na gali, gdzie miała na sobie hebanowy gorset i gotycką spódnicę. Wszyscy zaczęli analizować każdy centymetr, jaki przybrała pod tym kultowym strojem.

Piosenkarka, która ma wystarczająco dużo lustrzanego odbicia, by móc to zobaczyć na własne oczy, nie zamierza tego ignorować. „Wiem, że przytyłam. Po prostu mam dość tego, że ludzie o tym mówią. NASTĘPNY!” – napisała Bebe Rexha w wiadomości na X (dawniej Twitter). To wcale nie jest irytujący wybuch zmęczenia, to raczej kwestia sposobu myślenia. Nie jej zadaniem jest zrzucenie kilku centymetrów; to świat musi poszerzyć swoją ciasnotę.

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Jego lekcja: nigdy nie oceniaj ciała, nie znając jego historii

Za tym zdjęciem kryje się przede wszystkim żywa istota, która czasami toczyła nieustanną walkę z zaburzeniami odżywiania, która znosiła nieznośną krytykę w szkole, która płakała z powodu kompleksów i która pewnego dnia marzyła o tym, by zamienić swoje ciało na inne. Bebe Rexha z kolei cierpi na dobrze znaną kobiecą przypadłość: PCOS. Już w 2023 roku piosenkarka, która podczas demonstracji używa głosu jak megafonu, publicznie podzieliła się tą diagnozą, mając nadzieję, że położy kres osądzaniu jej sylwetki.

„Wahania wagi są nieuniknione, to życie i nigdy nie wiadomo, przez co ludzie przechodzą. Leki, choroby itd.” – dodała w kolejnym przesłaniu , kontynuując apel o tolerancję. Chociaż Bebe Rexha odeszła z poprzedniej wytwórni, by tworzyć muzykę bardziej zgodną z sobą, bez prób podporządkowywania się oczekiwaniom branży, jednocześnie zrywa z kanonami piękna, które ona podstępnie narzuca. Bo ciało nigdy nie powinno stać się przedmiotem marketingu, lecz pozostać prostym detalem w sztuce pisania piosenek.

Piosenkarz, z którym można się łatwo utożsamić

W swoich publicznych wypowiedziach i w mediach społecznościowych Bebe Rexha odrzuca społeczne oczekiwania i konsekwentnie demonstruje szacunek do samej siebie. Jej profil na TikToku to przyjazna przestrzeń, wręcz bezpieczna. Podczas gdy inne osoby publiczne kontrolują swój wizerunek równie surowo, jak dietę, autorka „W imię miłości” nie ma żadnych zasad ani filtrów.

Filmuje siebie przed kamerą bez makijażu, strojąc się i strojąc, dzieląc się kilkoma zwierzeniami. Z przyjemnością zajada się fast foodami i ucisza tych, którzy zalecają diety. Co więcej, eksponuje swoje krągłości na imprezach przy basenie, jakby chciała rzucić wyzwanie krytykom. To zbiór autentycznych treści, daleki od wyreżyserowanych banałów i skrupulatnie zaaranżowanych filmików. To przypływ pozytywnej energii w naszych kanałach, przesyconych idealnymi, wywołującymi poczucie winy obrazami. Bebe Rexha to udowadnia: jest przede wszystkim człowiekiem i nie chce stać się produktem presji społecznej.

A kiedy media pytają ją o „sekrety takiej pewności siebie”, udziela odpowiedzi godnej divy, którą jest: „Moja pewność siebie bierze się z faktu, że mam dość proszenia o pozwolenie”.