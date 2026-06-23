„To odważne w jej wieku”: 76-letnia Vera Wang wprowadza zamieszanie strojem, który wywołuje poruszenie

Léa Michel
@verawang / Instagram

Chińsko-amerykańska projektantka mody Vera Wang nie zamierza podporządkowywać się konwenansom. Niedawno wzbudziła sensację na gali Fragrance Foundation Awards w Nowym Jorku. Jej pojawienie się natychmiast podzieliło internautów, wywołując zarówno podziw, jak i komentarze na temat jej wieku.

Strój Very Wang

Na tę okazję projektantka założyła – co nie dziwi – kreację ze swojej własnej marki. Jej stylizacja składała się z czarnego, krótkiego topu i spódnicy z niskim stanem i wycięciami w talii, a całość uzupełniały długie, pastelowo-niebieskie rękawiczki operowe. Vera Wang, wierna swojej estetyce, dopełniła całość swoimi charakterystycznymi, dużymi okularami przeciwsłonecznymi – dodatkiem, który stał się jej znakiem rozpoznawczym i który nosi jako prawdziwy środek wyrazu.

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Mieszane reakcje

Ten występ spotkał się z mieszanymi reakcjami. W komentarzach niektórzy internauci uznali strój za „odważny jak na jej wiek”, podczas gdy wielu innych chwaliło „jej śmiałość i swobodę”. Kilku nawet porównało ją do Audrey Hepburn, chwaląc „jej ponadczasową elegancję”.

Ta debata ujawnia wciąż utrzymujący się pogląd na to, jak kobiety powinny się ubierać w miarę starzenia się. Pamiętajmy: kobiece ciała i wygląd – tak jak każdego innego – nie powinny podlegać osądowi. Każdy ma prawo ubierać się tak, jak mu się podoba, niezależnie od wieku, typu sylwetki czy wyglądu.

Ikona, która przełamuje konwenanse związane z wiekiem

W obliczu tego typu reakcji Vera Wang zawsze zajmowała jasne stanowisko: dla niej wiek to tylko liczba. Projektantka już zadeklarowała, że ma nadzieję, iż poprzez swój wygląd „pomoże kobietom poczuć się bardziej komfortowo i pewnie”. Według niej istnieje „wiele definicji tego, kim może być kobieta”.

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Projektant bardziej niż kiedykolwiek w centrum uwagi

Ten występ wpisuje się w udaną passę Very Wang. W ostatnich miesiącach wielokrotnie pojawiała się na czerwonym dywanie, od Met Gali po gale w Nowym Jorku. Za każdym razem potwierdza swoją wyjątkową pozycję w świecie mody, gdzie ekspresja siebie jest dla niej priorytetem, a nie oczekiwania związane z wiekiem.

Po raz kolejny kwestionując konwenanse, Vera Wang udowadnia, że nie przejmuje się oczekiwaniami związanymi z wiekiem. Niezależnie od tego, czy zgadzasz się z jej wyborami, czy nie, chińsko-amerykańska projektantka z rozmachem przypomina nam, że styl nie ma daty ważności.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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