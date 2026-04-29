Addison Rae pozuje z prostym, zabytkowym boa z piór i wzbudza sensację

Różowe boa z piór, buty na obcasie typu „kaczuszek” – Addison Rae nie potrzebowała niczego więcej, by rozpalić Instagram. Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka i influencerka właśnie opublikowała jeden ze swoich najchętniej komentowanych postów, a jej fani nie mówią o niczym innym.

Boa z piór – odświeżony dodatek vintage

Addison Rae opublikowała na Instagramie karuzelę zdjęć z podpisami w postaci różowych serduszek. Spośród zdjęć w poście, pierwsze zdjęcie wywołało szczególnie liczne reakcje. Przedstawia ono sylwetkę piosenkarki na tle gry cieni, w prostym różowym kapeluszu i vintage'owym boa, które pojawia się również na kilku innych zdjęciach z serii.

Jak to często bywa, niewiele trzeba było, by rozpętać burzę w mediach społecznościowych: gdy tylko celebrytka udostępni zdjęcie, które sugeruje jej figurę, komentarze mnożą się. Na innym zdjęciu Addison Rae tańczy z różowym boa przewieszonym przez ramiona, w scenerii, która wydaje się być lekka i teatralna.

Artysta na fali wznoszącej

Addison Rae wystąpiła na festiwalu Coachella 11 kwietnia 2026 roku, supportując Justina Biebera na scenie głównej. To ważny kamień milowy dla piosenkarki, której debiutancki album „Addison” ukazał się poprzedniego lata. Magazyn „Rolling Stone” pochwalił jej występ, a reakcje fanów w mediach społecznościowych były entuzjastyczne. Ten post na Instagramie wpisuje się zatem w bardzo aktywną wiosnę, gdzie każdy wpis podsyca dyskusję na temat artystki budującej swoją obecność w mediach.

Boa, kilka różowych piór i starannie dobrany podpis – Addison Rae po raz kolejny udowadnia, że nie musi robić wiele, aby zdobyć maksymalną liczbę „lajków” i od razu przykuć uwagę w mediach społecznościowych.