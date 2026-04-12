Uderzające podobieństwo: córka Beyoncé, Blue Ivy, wzbudza sensację podczas rzadkiego występu

Blue Ivy Carter, córka Beyoncé i Jaya-Z, niedawno pojawiła się publicznie u boku swojej matki. Jej obecność na wydarzeniu marki Cécred wywołała liczne komentarze w internecie, zwłaszcza ze względu na jej podobieństwo do piosenkarki.

Wybitny występ na wydarzeniu

Blue Ivy Carter wzięła udział w wydarzeniu organizowanym przez Cécred, markę kosmetyków do włosów założoną przez jej matkę, Beyoncé. Na wydarzeniu nastolatka miała na sobie białą sukienkę o dopasowanym kroju z ozdobnym detalem na plecach. Zdjęcia udostępnione w mediach społecznościowych przedstawiają matkę i córkę w dopasowanych strojach. W wydarzeniu wzięła udział również matka Beyoncé, Tina Knowles, podkreślając rodzinny charakter tego looku.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Blue Ivy Carter (@blueivycter)

Podobieństwo podkreślone przez internautów

Wielu internautów komentowało podobieństwo Blue Ivy do jej matki Beyoncé, szczególnie w kwestii fryzur i figur. Młoda dziewczyna miała długie, falowane włosy z przedziałkiem na środku, styl często kojarzony z Beyoncé. Dopasowane stroje, oparte na podobnej palecie barw, dodatkowo wzmacniały to wrażenie.

Regularne uczestnictwo w wydarzeniach rodzinnych

Blue Ivy okazjonalnie towarzyszy matce w wydarzeniach związanych z jej projektami zawodowymi. Młoda dziewczyna wielokrotnie pojawiała się na wydarzeniach artystycznych lub charytatywnych, często w gronie rodzinnym. Te występy przyczyniają się do wzrostu zainteresowania mediów rodziną Carterów.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Beyoncé (@beyonce)

Wizerunek publiczny dzieci osobowości medialnych

Dzieci osób publicznych regularnie przyciągają uwagę mediów i opinii publicznej, szczególnie podczas oficjalnych wystąpień. Relacje medialne z tych wydarzeń mogą zwiększyć zainteresowanie wydarzeniami związanymi z projektami artystycznymi lub przedsiębiorczymi. W tym konkretnym przypadku obecność Blue Ivy jest częścią wydarzenia promocyjnego w branży kosmetycznej.

Zdjęcia udostępniane w sieci zwiększają zasięg tych wystąpień. Posty udostępniane przez uczestników lub fanów pozwalają zdjęciom szybko dotrzeć do międzynarodowej publiczności. Reakcje w sieci świadczą o dbałości o szczegóły stylistyczne podczas tego typu wydarzeń.