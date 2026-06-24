Zendaya zrobiła na mnie piorunujące wrażenie, pojawiając się w sukience z frędzlami u boku swojego chłopaka.

Amerykańska aktorka i producentka Zendaya z pewnością zrobiła furorę swoim najnowszym publicznym występem. Wraz ze swoim chłopakiem, aktorem Tomem Hollandem, wzięła udział w sesji zdjęciowej do filmu „Spider-Man: Nowy dzień” w Madrycie. Było to godne uwagi wystąpienie, zwłaszcza że ta bardzo dyskretna para po raz pierwszy od pięciu lat pojawiła się publicznie razem na czerwonym dywanie filmu o Spider-Manie.

Czarna sukienka z frędzlami

Na tę okazję Zendaya postawiła na ponadczasową elegancję małej czarnej – z nowoczesnym akcentem. Jej wersja, z rozcięciem na nogawce, miała frędzle na dole, subtelnie nawiązujące do pajęczyny – żartobliwe nawiązanie do filmowego uniwersum. Całość dopełniła elegancka fryzura w stylu „mokrego loczka” i błyszczące kolczyki. Stylizacja była jednocześnie stonowana i wyrafinowana, wierna jej statusowi ikony mody.

Idealnie dobrany duet

Obok niej, Tom Holland również prezentował elegancki strój, idealnie wpisujący się w motyw przewodni. Aktor miał na sobie czarny garnitur – marynarkę, spodnie i krawat – podkreślony jaskrawoczerwoną koszulą, co sugerowało mroczniejszy charakter jego postaci. Para, trzymając się za ręce, prezentowała się w idealnie dopasowanym, spójnym wizerunku, który natychmiast oczarował fanów.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Sony Pictures Australia (@sonypicturesaus)

Nowy rozdział sagi

Ten występ rozpoczyna promocję filmu „Spider-Man: Nowy Dzień”, czwartego filmu z sagi, w którym ponownie spotykają się dwaj aktorzy, którzy poznali się na planie. Film, wyczekiwany przez fanów na całym świecie, stanowi nowy punkt zwrotny w historii serii – i, nawiasem mówiąc, potwierdza bliską więź między parą, którą tak uważnie śledzą, jak i chronią swoją prywatność.

W czarnej sukience z frędzlami i z wyrafinowaną postawą Zendaya po raz kolejny udowodniła swoje nienaganne wyczucie stylu, dzieląc się cenną chwilą ze swoim partnerem. Łącząc nawiązania do filmu z stonowaną elegancją, jej wygląd z pewnością będzie jednym z najgłośniejszych w tym roku.