Piosenkarka Kesha odważnie prezentuje się w gorsetowym body i metalicznej kurtce

Léa Michel
@kesha / Instagram

Amerykańska piosenkarka Kesha nigdy nie bała się ryzykować na scenie. Na Instagramie udostępniła fragment jednej ze swoich koncertowych stylizacji z trasy „Freedom Tour”. Strój składał się z gorsetowego body i metalicznej kurtki, tworząc zdecydowanie rockandrollowy look, który urzekł jej fanów.

Rockowo-metaliczny wygląd

Na ten koncert na festiwalu Bonnaroo w Manchester w stanie Tennessee Kesha postawiła na efektowny strój sceniczny. Miała na sobie body w stylu gorsetu, a na wierzchu metaliczną, różową kurtkę motocyklową z połyskującymi detalami. Całość dopełniały beżowe pończochy z siateczki. Rozpuszczone włosy i makijaż dopełniały ten zdecydowanie rockowy look, skrojony na miarę sceny.

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Mocna estetyka sceniczna

Ten look nie zaskakuje nikogo, kto zna Keshę. Od debiutu artystka pielęgnuje ekstrawagancki styl, łącząc cekiny, metaliczne tkaniny i rock'n'rollowego ducha. Na scenie w pełni ucieleśnia ten wyrazisty wizerunek, sprawiając, że każda kreacja stanowi integralną część jej występu. Ta konsekwencja pomogła jej przez lata kształtować artystyczną tożsamość.

W drodze z „Freedom Tour”

Ten występ jest częścią jej obecnej trasy koncertowej, ósmej w karierze. Po zakończeniu pierwszej serii koncertów w Stanach Zjednoczonych, Kesha przygotowuje się do przekroczenia Atlantyku, aby zagrać kilka koncertów w Europie, zaplanowanych na lipiec w Irlandii i Anglii. Ta trasa potwierdza jej charyzmę sceniczną i zamiłowanie do spektakularnych występów. Nic dziwnego, że jej wygląd wywołał falę entuzjastycznych reakcji fanów.

Artystka wierna sobie

Po tym, jak Kesha wkroczyła na scenę ponad piętnaście lat temu, stała się jedną z najbardziej wyjątkowych postaci na scenie pop-rockowej. Pomiędzy chwytliwymi hitami i wyzwolonym wizerunkiem, nigdy nie przestawała podkreślać swojej wolności – motyw ten znalazł odzwierciedlenie nawet w nazwie jej trasy koncertowej.

W gorsetowym body i metalicznej kurtce Kesha prezentuje się idealnie, odzwierciedlając swój wizerunek: rockowy i pewny siebie. Wierna swojemu stylowi, po raz kolejny udowadnia, że scena to dla niej idealne miejsce do wyrażania swojej unikalnej estetyki. To pewny sposób na zachwycenie jej nieustannie obecnych fanów.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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