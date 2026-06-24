Piosenkarka Kesha odważnie prezentuje się w gorsetowym body i metalicznej kurtce

Amerykańska piosenkarka Kesha nigdy nie bała się ryzykować na scenie. Na Instagramie udostępniła fragment jednej ze swoich koncertowych stylizacji z trasy „Freedom Tour”. Strój składał się z gorsetowego body i metalicznej kurtki, tworząc zdecydowanie rockandrollowy look, który urzekł jej fanów.

Rockowo-metaliczny wygląd

Na ten koncert na festiwalu Bonnaroo w Manchester w stanie Tennessee Kesha postawiła na efektowny strój sceniczny. Miała na sobie body w stylu gorsetu, a na wierzchu metaliczną, różową kurtkę motocyklową z połyskującymi detalami. Całość dopełniały beżowe pończochy z siateczki. Rozpuszczone włosy i makijaż dopełniały ten zdecydowanie rockowy look, skrojony na miarę sceny.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Kesha (@kesha)

Mocna estetyka sceniczna

Ten look nie zaskakuje nikogo, kto zna Keshę. Od debiutu artystka pielęgnuje ekstrawagancki styl, łącząc cekiny, metaliczne tkaniny i rock'n'rollowego ducha. Na scenie w pełni ucieleśnia ten wyrazisty wizerunek, sprawiając, że każda kreacja stanowi integralną część jej występu. Ta konsekwencja pomogła jej przez lata kształtować artystyczną tożsamość.

W drodze z „Freedom Tour”

Ten występ jest częścią jej obecnej trasy koncertowej, ósmej w karierze. Po zakończeniu pierwszej serii koncertów w Stanach Zjednoczonych, Kesha przygotowuje się do przekroczenia Atlantyku, aby zagrać kilka koncertów w Europie, zaplanowanych na lipiec w Irlandii i Anglii. Ta trasa potwierdza jej charyzmę sceniczną i zamiłowanie do spektakularnych występów. Nic dziwnego, że jej wygląd wywołał falę entuzjastycznych reakcji fanów.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Red Rocks Park & Amphitheatre (@redrocksco)

Artystka wierna sobie

Po tym, jak Kesha wkroczyła na scenę ponad piętnaście lat temu, stała się jedną z najbardziej wyjątkowych postaci na scenie pop-rockowej. Pomiędzy chwytliwymi hitami i wyzwolonym wizerunkiem, nigdy nie przestawała podkreślać swojej wolności – motyw ten znalazł odzwierciedlenie nawet w nazwie jej trasy koncertowej.

W gorsetowym body i metalicznej kurtce Kesha prezentuje się idealnie, odzwierciedlając swój wizerunek: rockowy i pewny siebie. Wierna swojemu stylowi, po raz kolejny udowadnia, że scena to dla niej idealne miejsce do wyrażania swojej unikalnej estetyki. To pewny sposób na zachwycenie jej nieustannie obecnych fanów.