Piosenkarka Kesha odważnie prezentuje się w gorsetowym body i metalicznej kurtce

Amerykańska piosenkarka Kesha nigdy nie bała się ryzykować na scenie. Na Instagramie udostępniła fragment jednej ze swoich koncertowych stylizacji z trasy „Freedom Tour”. Strój składał się z gorsetowego body i metalicznej kurtki, tworząc zdecydowanie rockandrollowy look, który urzekł jej fanów.
Rockowo-metaliczny wygląd
Na ten koncert na festiwalu Bonnaroo w Manchester w stanie Tennessee Kesha postawiła na efektowny strój sceniczny. Miała na sobie body w stylu gorsetu, a na wierzchu metaliczną, różową kurtkę motocyklową z połyskującymi detalami. Całość dopełniały beżowe pończochy z siateczki. Rozpuszczone włosy i makijaż dopełniały ten zdecydowanie rockowy look, skrojony na miarę sceny.
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Mocna estetyka sceniczna
Ten look nie zaskakuje nikogo, kto zna Keshę. Od debiutu artystka pielęgnuje ekstrawagancki styl, łącząc cekiny, metaliczne tkaniny i rock'n'rollowego ducha. Na scenie w pełni ucieleśnia ten wyrazisty wizerunek, sprawiając, że każda kreacja stanowi integralną część jej występu. Ta konsekwencja pomogła jej przez lata kształtować artystyczną tożsamość.
W drodze z „Freedom Tour”
Ten występ jest częścią jej obecnej trasy koncertowej, ósmej w karierze. Po zakończeniu pierwszej serii koncertów w Stanach Zjednoczonych, Kesha przygotowuje się do przekroczenia Atlantyku, aby zagrać kilka koncertów w Europie, zaplanowanych na lipiec w Irlandii i Anglii. Ta trasa potwierdza jej charyzmę sceniczną i zamiłowanie do spektakularnych występów. Nic dziwnego, że jej wygląd wywołał falę entuzjastycznych reakcji fanów.
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Artystka wierna sobie
Po tym, jak Kesha wkroczyła na scenę ponad piętnaście lat temu, stała się jedną z najbardziej wyjątkowych postaci na scenie pop-rockowej. Pomiędzy chwytliwymi hitami i wyzwolonym wizerunkiem, nigdy nie przestawała podkreślać swojej wolności – motyw ten znalazł odzwierciedlenie nawet w nazwie jej trasy koncertowej.
W gorsetowym body i metalicznej kurtce Kesha prezentuje się idealnie, odzwierciedlając swój wizerunek: rockowy i pewny siebie. Wierna swojemu stylowi, po raz kolejny udowadnia, że scena to dla niej idealne miejsce do wyrażania swojej unikalnej estetyki. To pewny sposób na zachwycenie jej nieustannie obecnych fanów.