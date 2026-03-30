„Jest zbyt uwodzicielska”: Kim Novak krytykuje wybór Sydney Sweeney do swojego filmu biograficznego

Amerykańska aktorka Kim Novak (93) wyraziła niedawno wątpliwości co do wyboru amerykańskiej aktorki i producentki Sydney Sweeney do roli jej w filmie biograficznym „Scandalous!”, który koncentruje się na jej związku z piosenkarzem Sammym Davisem Jr. W wywiadzie dla „The Times” Marilyn Pauline Novak – znana jako Kim Novak – stwierdziła, że nie pochwalałaby tej decyzji obsadowej.

Obawy dotyczące podejścia do filmu

Według Kim Novak wizerunek kojarzony z Sydney Sweeney może wpłynąć na odbiór jej osobistej historii. „To zupełnie nie nadaje się do mojego portretu” – stwierdziła, dodając, że uważa, że aktorka „zbyt mocno skupia się na swoim wyglądzie fizycznym” i że „Sydney Sweeney jest ciągle zbyt uwodzicielska”.

Poza wyborem głównej aktorki, Kim Novak wyraziła również obawy dotyczące sposobu przedstawienia na ekranie jej relacji z Sammym Davisem Jr. Obawia się, że „film skupi się zbyt mocno na sensacji, a nie na osobistych i emocjonalnych aspektach” ich historii.

„Obawiam się, że ich związek będzie przedstawiany przede wszystkim z bardzo sensacyjnego punktu widzenia” – wyjaśniła, podkreślając, że ich więź opierała się przede wszystkim na wspólnych wartościach i doświadczeniach. „Mieliśmy ze sobą wiele wspólnego” – dodała, podkreślając wagę umieszczenia ich relacji w kontekście historycznym. Film „Skandaliczny!” ma opowiadać o romansie amerykańskiej aktorki Kim Novak i amerykańskiego piosenkarza Sammy'ego Davisa Jr. pod koniec lat 50. XX wieku, związku, który wzbudził spore kontrowersje w ówczesnym kontekście społecznym i kulturowym.

Sydney Sweeney mówi o swoim podziwie dla Kim Novak

Amerykańska aktorka i producentka Sydney Sweeney wyraziła entuzjazm wobec perspektywy wcielenia się w Kim Novak. Stwierdziła, że jest „zaszczycona możliwością wcielenia się w tak kultową postać kina”, podkreślając nowoczesność drogi aktorki w obliczu presji mediów. Zaznaczyła, że jest szczególnie zainteresowana tym, jak Kim Novak radziła sobie z uwagą skupioną na jej wizerunku publicznym i życiu prywatnym – tematach, które jej zdaniem pozostają aktualne do dziś.

Ostatecznie słowa Kim Novak ilustrują niekiedy rozbieżne oczekiwania między osobowościami, których życie jest adaptowane na potrzeby ekranu, a zespołami kreatywnymi, którym powierzono opowiedzenie ich historii. Projekt „Scandalous!” wpisuje się w rosnący trend filmów biograficznych poświęconych postaciom filmowym, często wywołujących debaty i dyskusje na temat doboru aktorów i narracji.