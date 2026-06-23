„To nie jest strój na łódź”: Kim Kardashian zaskakuje skórzanym lookiem

Fabienne Ba.
@kimkardashian / Instagram

Amerykańska osobowość medialna i bizneswoman Kim Kardashian niedawno pojawiła się na pokładzie jachtu w czarnej, skórzanej kreacji Gucci od stóp do głów. Jej wybór modowy natychmiast wywołał burzę w mediach społecznościowych.

Czarny skórzany look od stóp do głów od Gucci

Kim Kardashian pojawiła się na swoim Instagramie w całkowicie czarnym, skórzanym zestawie Gucci. Włoski dom mody, którego od kilku sezonów jest jedną z najbardziej widocznych ambasadorek, podarował jej zarówno kurtkę zapinaną z przodu na suwak, jak i pasujące do niej spodnie. Najbardziej rzucającym się w oczy elementem stylizacji jest kurtka, której zamek błyskawiczny nie sięga do samej góry. Kim Kardashian zdecydowała się pozostawić ją częściowo rozpiętą, tworząc efekt głębokiego dekoltu. Ten całkowicie czarny look stał się mocnym znakiem rozpoznawczym marki.

Akcesoria dopełniają zestaw

Aby dopełnić ten look, Kim Kardashian postawiła na starannie dobrane dodatki. Duże okulary przeciwsłoneczne chroniły jej oczy, jednocześnie podkreślając tajemniczy charakter stylizacji. Obok niej, torebka na ramię dopełniała całość, zachowując monochromatyczną paletę barw. To nagromadzenie czarnych elementów tworzy look od stóp do głów, w którym każdy element uzupełnia pozostałe, tworząc wizualną spójność.

Jacht jako letnie tło

Kim Kardashian została zauważona na pokładzie luksusowego jachtu, spędzając wieczór z gośćmi. Kilka zdjęć przedstawia Kim pogrążoną w rozmowie, uwieczniającą relaksujące chwile w ekskluzywnej atmosferze. Kontrast między oczekiwaną swobodą wieczoru na morzu a spójnym charakterem jej skórzanego stroju tworzy zaskakujący efekt, który wywołał reakcje w internecie. Niektórzy komentowali, że „tego typu stylizacja zazwyczaj nie kojarzy się z dniem na wodzie”.

Post, który wywołał falę komentarzy

Pod zdjęciami fani obsypywali ją komplementami. „To dokładnie taka Kim, jakiej potrzebowaliśmy” – napisał jeden z nich, w komentarzu, który powtórzyło wielu obserwatorów mody. Inni chwalili dopasowany krój: „Uwielbiam tę stylizację na tobie”, „Przepiękna!” – napisało kilku obserwatorów. Komentarzom towarzyszyło mnóstwo emotikonów, w tym czarne serca i płomienie, odzwierciedlając powszechny podziw dla tego looku.

W czarnym, skórzanym stroju Gucci od stóp do głów, częściowo rozpiętej kurtce i pasujących do niej dodatkach, Kim Kardashian zaprezentowała się perfekcyjnie. Po raz kolejny udowodniła, że potrafi przekształcić prostą imprezę na jachcie w niezapomniany moment modowy, bawiąc się przy tym typowymi kanonami letniej mody.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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