Zendaya zaskakuje intensywnym makijażem i bardzo teatralną sukienką

Amerykańska aktorka Zendaya zwróciła na siebie uwagę na paryskiej premierze filmu „Dramat”. Krocząc po czerwonym dywanie u boku aktora Roberta Pattinsona, zaprezentowała się olśniewająco, łącząc efektowny makijaż z wyrazistą sylwetką. Ten wybór estetyczny, idealnie wpasowujący się w tematykę filmu, potwierdza jej status ikony mody, śledzonej przez obserwatorów międzynarodowej sceny kulturalnej.

Oszałamiający występ na paryskim czerwonym dywanie

Premiera filmu „Dramat”, która odbyła się w Paryżu, przyciągnęła tłum fanów pragnących zobaczyć dwójkę aktorów. Atmosfera szybko ożyła, a publiczność wymachiwała telefonami i aparatami, aby uchwycić ich obecność. Zendaya, która regularnie pojawia się na czerwonym dywanie, wyróżniała się w teatralnej, białej kreacji, pomyślanej jako współczesna interpretacja głównego motywu filmu – ślubu.

Suknia, którą miała na sobie aktorka, pochodziła od luksusowej marki i została zaprojektowana przez dyrektora artystycznego Nicolasa Ghesquière'a, jedną z czołowych postaci współczesnej mody. Ta smukła suknia, inspirowana estetyką ślubną, wpisywała się w artystyczne podejście do promocji filmu „Dramat”. Jej intensywny makijaż, charakteryzujący się mocno podkreślonymi oczami i nieskazitelną cerą, dopełniał wyjątkowo dopracowaną prezentację wizualną.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez @runwayvista

„Dramat” – historia łącząca romans i napięcie psychologiczne

W filmie „The Drama” w reżyserii Kristoffera Borgliego, Zendaya i Robert Pattinsonowie wcielają się w parę, która wkrótce ma się pobrać, a ich związek zostaje wystawiony na próbę przez ujawnienie tajemnicy na kilka dni przed ceremonią. Film zgłębia emocjonalne napięcia związane z zaangażowaniem i ukazuje złożoną dynamikę relacji, łącząc romans z psychologicznym napięciem.

Dzięki swoim wyborom stylistycznym i umiejętności wcielania się w różnorodne role, Zendaya potwierdza swój wpływ zarówno w branży filmowej, jak i w świecie mody. Ten paryski występ ilustruje rosnącą wagę, jaką przywiązuje się do spójności wizualnej między promocją a narracją – strategii powszechnej obecnie w międzynarodowych produkcjach.