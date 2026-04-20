„W okresie menopauzy jesteśmy marginalizowani”: 54-letnia aktorka Amanda Peet dzieli się swoimi doświadczeniami

Amerykańska aktorka Amanda Peet ujmuje słowami rzeczywistość, która dotyka wiele kobiet: w okresie menopauzy stają się one „mniej pożądane” i „mniej widoczne” w opowieściach, w pracy, a nawet na ekranie. W serialu „Your Friends & Neighbors” uosabia to doświadczenie, grając Mel Cooper, terapeutkę przechodzącą okres okołomenopauzalny.

„Oczyszczająca” rola w serialu „Prawdziwi sąsiedzi, fałszywi przyjaciele”

W serialu Amanda Peet gra Mel, pięćdziesięcioletnią kobietę, która nie jest sprowadzona do roli „sentymentalnego dodatku” ani „pożytecznej matki”. Sceny okołomenopauzalne są poruszane szczerze, obejmując uderzenia gorąca, wahania nastroju, zaburzenia snu i uporczywe pragnienia. Aktorka wyjaśnia w kilku wywiadach, że granie tej postaci było dla niej „oczyszczające”: sama przechodzi menopauzę i uważa, że ważne jest, aby ten etap nie był traktowany jako koniec czy hańba.

Sceny menopauzy w serialu „Your Friends & Neighbors” są zabawne, niesfiltrowane, a momentami bardzo realistyczne, co wyjaśnia, dlaczego trafiają do kobiecej widowni, często pomijanej w narracjach o wieku średnim. Serial, podejmując temat uderzeń gorąca, drażliwości i zmian w relacjach rodzinnych, przypisuje temu etapowi życia należne mu miejsce. Amanda Peet staje się w ten sposób głosem często milczącej epoki, która nie chce już być marginalizowana.

„Kobiety są marginalizowane w okresie menopauzy”

W wywiadzie dla magazynu People Amanda Peet poruszyła kwestię miejsca starszych kobiet w rozrywce i społeczeństwie. Stwierdziła, że przez długi czas kobiety po osiągnięciu pewnego wieku były traktowane jako „niewidzialne, aseksualne, marginalizowane”, jakby po menopauzie reszta ich życia sprowadzała się do czekania w kolejce. Dlatego dla niej kluczowe jest, aby postacie takie jak Mel w serialu „Twoi znajomi i sąsiedzi” pokazywały, że wiek nie oznacza zapomnienia: kobieta może być zmęczona, doświadczać wahań hormonalnych, a mimo to pozostać aktywna.

Walka z „dysmorfią związaną z wiekiem”

Amanda Peet mówi również o „dysmorfii związanej z wiekiem”: przekonaniu, że człowiek pozostaje mentalnie uwięziony w wieku trzydziestu kilku lat, często dwudziestu siedmiu, i z trudem akceptuje fakt, że jego ciało faktycznie przekroczyło pięćdziesiątkę, z menopauzą, zmarszczkami, siwiejącymi włosami i wątpliwościami dotyczącymi tożsamości. Podkreśla tę rozbieżność między rzeczywistym ciałem a wewnętrznym wizerunkiem, która podsyca poczucie bycia „niezgodnym” z tym, czego społeczeństwo oczekuje od tzw. „dojrzałej” kobiety.

Przesłanie o widoczności i godności

Poprzez swoją grę aktorską i publiczne wypowiedzi Amanda Peet zabiega o większą widoczność kobiet w okresie menopauzy, zarówno w filmie, jak i w życiu codziennym. Podkreśla, że samo aktorstwo na ekranie to za mało: ważne jest również, aby pozwolić tym kobietom pozostać w centrum historii, projektów i procesów decyzyjnych, nie spychając ich na drugoplanową rolę „po” „młodości”.

Jej świadectwo pokrywa się z wypowiedziami innych aktorek, takich jak Demi Moore czy Halle Berry, które potępiają zjawisko spychania kobiet na margines, gdy tylko przekroczą pewien poziom pożądania.

Dając głos kobietom takim jak Amanda Peet i przedstawiając postaci osadzone w realiach menopauzy, serial „Your Friends & Neighbors” pomaga zmienić percepcję. Ten okres wcale nie jest końcem, wręcz przeciwnie – jest postrzegany jako transformacja, z jej wyzwaniami, ale także bogactwem i złożonością. Przełamując milczenie i stereotypy, Amanda Peet przypomina nam, że kobiety po 50. roku życia nie powinny ani zniknąć, ani podporządkować się narzuconej im niewidzialności.