Ślub Dua Lipy: piosenkarka rozgrzewa serca fanów nowymi zdjęciami

Léa Michel
@dualipa / Instagram

Brytyjska piosenkarka i autorka tekstów Dua Lipa otworzyła drzwi do swojego ślubu. Na swoim koncie na Instagramie udostępniła pierwsze zdjęcia ze ślubu z brytyjskim aktorem Callumem Turnerem, który odbędzie się 31 maja 2026 roku. Zdjęcia natychmiast poruszyły miliony jej obserwujących.

Zdjęcia nacechowane emocjonalnie

Publikacja, częściowo czarno-biała, ukazuje kilka najważniejszych momentów tego dnia. Na jednym ze zdjęć nowożeńcy czule czekają na ławce w ratuszu. Na innym schodzą po schodach budynku, trzymając się za ręce i uśmiechnięci, pod deszczem płatków rzucanych przez ich bliskich. Trzecie ujęcie przedstawia ich w objęciu, a szeroki kapelusz panny młodej Dua Lipy delikatnie zasłania ich twarze. Romantyczny szczegół: Dua Lipa trzymała bukiet islandzkich maków w delikatnych barwach.

Strój ślubny

Na tę okazję Dua Lipa wybrała szytą na miarę kreację haute couture, zaprojektowaną przez jej dyrektora kreatywnego, Daniela Roseberry'ego. Daleko jej było do tradycyjnej sukni ślubnej, wybierając zestaw w kolorze kości słoniowej, składający się z dopasowanego żakietu i asymetrycznej spódnicy. Stylizację dopełniał spektakularny kapelusz z szerokim rondem, białe rękawiczki i pasujące do niego czółenka z noskiem w szpic. Obok niej Callum Turner postawił na stonowaną elegancję, zakładając granatowy garnitur i krawat w tym samym odcieniu.

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Post udostępniony przez DUA LIPA (@dualipa)

Ślub cywilny

Według doniesień prasowych , para powiedziała sobie „tak” 31 maja 2026 roku – datę tę potwierdziła sama Dua Lipa w podpisie do swojego posta na Instagramie – podczas ceremonii cywilnej w Old Marylebone Town Hall w Londynie. Uroczystość odbyła się w kameralnej atmosferze, w obecności jedynie najbliższej rodziny i przyjaciół. Dua Lipa i Callum Turner, których romans ujrzał światło dzienne na początku 2024 roku, zaręczyli się, a następnie oficjalnie potwierdzili swoje zaangażowanie w 2025 roku.

Dzieląc się tymi zdjęciami, Dua Lipa oferuje swoim fanom wyjątkowy i wzruszający wgląd w intymną chwilę. Pomiędzy elegancją haute couture, uroczystą oprawą i wspólnymi emocjami, ten ślub otwiera nowy, osobisty rozdział w życiu jednej z najpopularniejszych artystek swojego pokolenia.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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