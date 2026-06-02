W wieku 37 lat modelka Candice Swanepoel wzbudziła sensację w minimalistycznej czarnej sukience

Południowoafrykańska modelka Candice Swanepoel udostępniła na Instagramie serię zdjęć, na których pozuje w minimalistycznej czarnej sukience. Post ten zachwycił wielu fanów w tym serwisie społecznościowym.
Sukienka z wycięciami
Na zdjęciach Candice Swanepoel ma na sobie dopasowaną czarną sukienkę z głębokim dekoltem. Jako dodatki postawiła na dyskretną elegancję: kilka złotych pierścionków i bransoletek. Jej bujne blond włosy stanowią uderzający kontrast z ciemniejszym odcieniem stylizacji. Komentarze wywołały istne szaleństwo. „Tak, Candice!” , „Wspaniała!” , „Doskonałe podsumowanie” – reakcje płynęły spod karuzeli, która szybko zbierała lajki.
Publikacja służąca swojej marce
Candice Swanepoel udostępniła tę sesję zdjęciową, aby promować własną markę Tropic of C, którą założyła w 2018 roku. Początkowo marka specjalizowała się w ekologicznej odzieży plażowej, ale stopniowo rozszerzyła swoją ofertę o odzież gotową do noszenia, o rozpoznawalnym charakterze: dopasowanych, minimalistycznych fasonach i podejściu, które konsekwentnie realizuje jej założycielka, Candice Swanepoel.
Dzięki tej eleganckiej czarnej sukience Candice Swanepoel potwierdza to, co wyróżnia jej styl od prawie dwóch dekad: rzadką umiejętność przekształcania prostoty w prawdziwy manifest wyrafinowania.