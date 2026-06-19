Po poddaniu się operacji plastycznej nosa podzieliła się objawem, który zaniepokoił internautów.

Filmik z pooperacyjnej sesji, który niedawno stał się viralem, wzbudził wątpliwości wśród wielu internautów. Twórczyni treści Olivia Dayton (@oliviadaytonn) opisuje nos, który „ciągle cieknie” po rhinoplastyce. Choć ton filmu jest lekki, wywołał on falę pytań i obaw.

Film, który wywołał poruszenie w mediach społecznościowych

Olivia Dayton (@oliviadaytonn) udostępniła na TikToku filmik, na którym widać, jak odrzuca włosy do tyłu i ma katar. Z humorem wyjaśniła, że jej nos po operacji plastycznej czasami „żyje własnym życiem”, dodając, że bez wahania poddałaby się zabiegowi ponownie.

To bezpośrednie podejście spotkało się z pozytywnym odzewem niektórych obserwatorów, którzy docenili bardziej autentyczną dyskusję na temat zabiegów kosmetycznych. Inni użytkownicy szybko jednak wyrazili swoje obawy, wspominając o nietypowym, a wręcz niepokojącym objawie. Niektórzy sugerowali nawet możliwość „wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego”, namawiając Olivię Dayton (@oliviadaytonn) do natychmiastowego zwrócenia się o pomoc medyczną. Jeszcze inni podzielili się podobnymi doświadczeniami po rhinoplastyce, co jeszcze bardziej podsyciło debatę.

@oliviadaytonn kiedy chorujesz, to naprawdę jest to 24/7 lol ALE ZROBIŁAM TO JESZCZE RAZ W MIGNIENIU ♬ oryginalny dźwięk - ilyxori

Kiedy uzdrawianie igra z odczuciami

W obliczu tego wirusowego zjawiska, perspektywa medyczna oferuje uspokajające spojrzenie. W wywiadzie dla magazynu People, chirurg plastyczny Sean T. Doherty wskazuje, że ten rodzaj wydzieliny z nosa jest w zdecydowanej większości przypadków zjawiskiem przejściowym i łagodnym.

Po rhinoplastyce tkanki wewnętrzne nosa pozostają szczególnie wrażliwe. Reagują one na zmiany przepływu powietrza, proces gojenia oraz wahania wilgotności. Może to prowadzić do zwiększonej produkcji śluzu, a w efekcie do częstszego kataru niż przed zabiegiem. Zjawisko to może być również spowodowane czynnikami codziennymi, takimi jak wysiłek fizyczny, emocje czy pikantne potrawy.

Według specjalisty, ten okres adaptacji jest częścią naturalnego procesu gojenia. Organizm stopniowo odzyskuje równowagę, a dolegliwości nosowe ustępują z upływem tygodni i miesięcy.

Sygnały, których nie należy ignorować

Chociaż w większości przypadków nie jest to poważne, pewne objawy powinny skłonić do zwrócenia uwagi. Uporczywa wydzielina, zwłaszcza jeśli dotyczy tylko jednego otworu nosowego, której towarzyszy ból, gorączka, krwawienie lub słony lub metaliczny posmak, uzasadnia konsultację lekarską. W rzadkich przypadkach objawy te mogą wskazywać na powikłanie wymagające specjalistycznego leczenia, takie jak infekcja lub, w jeszcze rzadszych przypadkach, wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego.

Ostatecznie ta historia doskonale ilustruje siłę mediów społecznościowych w rozpowszechnianiu osobistych doświadczeń, niekiedy wyrwanych z kontekstu medycznego. Rynochirurgia jest częścią kompleksowego procesu harmonii i stopniowej transformacji, w którym ciało potrzebuje czasu, aby delikatnie się zaadaptować. W razie wątpliwości, najbardziej uspokajające rozwiązanie pozostaje proste: skonsultuj się z chirurgiem, aby skorzystać ze spersonalizowanego i kojącego wsparcia.