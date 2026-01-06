Prosty gest, który można wykonać przed całym dniem pracy w pozycji siedzącej (i jest pyszny)

Jeśli masz siedzącą pracę i jesteś przyklejony do fotela biurowego przez prawie siedem godzin bez przerwy, Twoje ciało po cichu cierpi. A krótki spacer w przerwie obiadowej nie cofnie tych szkód. Aby wspomóc swoje ciało i uniknąć dalszego obciążenia w tej pozycji siedzącej, zamień kawę na kubek gorącej czekolady. Kakao, oprócz tego, że jest pyszne, jest również doskonałym sprzymierzeńcem pracowników biurowych.

Picie kakao przed dniem siedzenia: nietypowa wskazówka

Zazwyczaj kubek gorącej czekolady zarezerwowany jest na przytulne popołudnia pod kocem i deszczowe zimowe niedziele. Ten orzeźwiający napój, który nieustannie przywodzi na myśl przekąski z dzieciństwa, częściej kojarzy się z dźwiękiem Netflixa niż z klikaniem klawiatury. Warto jednak trzymać puszkę surowego kakao w szufladzie biurka i rozpocząć dzień od czekoladowej przyjemności. Ten napój działa jak eliksir, zwłaszcza gdy siedzisz nieruchomo przed komputerem od rana do wieczora. Jest o wiele bardziej obiecujący (i pyszny) niż wodnisty napój, który dostajesz w pracy.

We Francji ponad jedna trzecia dorosłych łączy wysoki poziom siedzącego trybu życia z niewystarczającą aktywnością fizyczną. Twoja praca może zmusić Cię do biernej postawy: stopy płasko na podłodze, a nogi przyklejone do siedzenia. Tylko mięśnie palców są stale ćwiczone. Problem w tym, że Twój organizm sobie z tym nie radzi. Choroby układu krążenia, cukrzyca typu 2, nowotwory, otyłość, choroby układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) i wpływ na zdrowie psychiczne – organizacje zdrowia publicznego jasno wypowiadają się na ten temat.

Oczywiście, kakao nie zastąpi dziesięciu tysięcy kroków dziennie ani treningu, który przerywa codzienną harówkę. Ten kojący proszek jednak aktywnie wspomaga organizm, zwłaszcza w czasie siedzącego trybu życia. Taki jest zachwycający wniosek z niedawnego badania opublikowanego w czasopiśmie „The Journal of Psychology” .

Lepsze krążenie krwi dla długotrwałego komfortu

Do przeprowadzenia badania naukowcy zaangażowali 40 mężczyzn, wszyscy w doskonałym zdrowiu i szczytowej formie fizycznej. Przed rozpoczęciem sesji pracy w pozycji siedzącej, wszyscy wypili napój kakaowy – nie taki, jaki pamiętają wasze kubki smakowe z dzieciństwa. Autentyczny napój, niezmieniony żadnymi procesami chemicznymi.

Aby potwierdzić swoją teorię, obserwowali funkcjonowanie naczyń krwionośnych uczestników – i bingo! Po dwóch godzinach siedzenia zaobserwowano spadek funkcji naczyń u wszystkich uczestników, niezależnie od ich kondycji fizycznej. Spożywanie napoju o niskiej zawartości flawanoli również prowadziło do spadku tej funkcji, podczas gdy napój bogaty w flawanole utrzymywał funkcję naczyń na początkowym poziomie przez cały czas siedzenia, a wyniki pozostawały stabilne lub nawet nieznacznie rosły. Innymi słowy: prawdziwa gorąca czekolada, bogata w flawonole, wspiera zdrowie naczyń krwionośnych podczas długotrwałego siedzenia.

Gorąca czekolada, którą serwowały nasze babcie, ta z charakterem i smakiem, to nie tylko napój relaksujący. To „eliksir młodości”, a także świetny zastrzyk energii dla tych, którzy potrzebują stymulacji umysłowej. Flawonoidy zawarte w kakao poprawiają przepływ krwi do mózgu, sprzyjając zwiększonej czujności i jasności umysłu. To kolejny powód, by delektować się tym prostym i orzeźwiającym napojem.

Te produkty spożywcze pomagają również pracownikom prowadzącym siedzący tryb życia

Picie gorącej czekolady w biurze typu open space nie jest niedojrzałe. Wręcz przeciwnie, to odpowiedzialny gest, chwila dobrego samopoczucia na wyciągnięcie ręki. Miłośnicy matcha latte i kawosze mogą się z tym nie zgodzić. W szczegółach badania naukowcy podają, że użyli 150 mg epikatechiny, rodzaju flawonolu.

Aby cieszyć się tymi korzyściami, możesz dodać do filiżanki herbaty sporą garść czerwonych jagód lub duże jabłko. A dla urozmaicenia i uniknięcia przedawkowania kakao, możesz popijać zieloną herbatę, która również zawiera flawonole.

Kakao w proszku to nie tylko sposób na rozgrzanie kubków smakowych w środku zimy i zaspokojenie ochoty na czekoladę w zdrowy sposób. To świetny przyjaciel osób pracujących z domu. Od butelki dla niemowląt z motywem Disneya po kubek z napisem „Pracownik roku” – wystarczy łyżeczka.