„Limerencja” – romantyczne zjawisko, które intryguje coraz więcej kobiet

Czy ciągle myślisz o tej osobie, analizujesz każdą jej wiadomość, a Twój nastrój zależy czasem od jednego spojrzenia? To może nie być „tylko zauroczenie”. Ostatnio w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej słów: limerence. Za tym wciąż stosunkowo nieznanym terminem kryje się romantyczne doświadczenie, równie intensywne, co niepokojące.

Limerence, miłość, która wypełnia całą przestrzeń

Słowo może brzmieć skomplikowanie, ale wielu od razu rozpoznaje, co ono opisuje. Limerencja to stan bardzo silnego przywiązania emocjonalnego do osoby, której uczucia pozostają niejasne lub niepewne. W rezultacie myśli zaczynają pędzić.

Koncepcja ta została ukuta w latach 70. XX wieku przez amerykańską psycholog Dorothy Tennov , która badała tę szczególną formę romantycznego zauroczenia. Według niej limerencja charakteryzuje się mimowolnym i niekiedy przytłaczającym charakterem. Człowiek tak naprawdę nie „wybiera” sobie, by się w nią zanurzyć. Obecnie zjawisko to rezonuje z bardzo wieloma osobami: niedawne badanie szacuje, że ponad połowa wszystkich osób doświadczyła go przynajmniej raz.

Znaki, które nie kłamią

Zauroczenie nie jest zwykłym, łagodnym zauroczeniem. Często towarzyszą mu obsesyjne myśli o drugiej osobie: odtwarzasz w pamięci rozmowy, interpretujesz każdy szczegół i z niecierpliwością oczekujesz oznak zainteresowania.

Kolejną wspólną cechą jest idealizacja. Osoba, o której mowa, wydaje się niemal idealna, postawiona na piedestale. Każda interakcja może wywołać falę euforii… a brak reakcji czasami wystarczy, by gwałtownie obniżyć morale. Te emocjonalne rollercoastery mogą być wyczerpujące, zwłaszcza gdy więź nie jest wyraźnie odwzajemniona.

Dlaczego wszyscy o tym dziś mówią?

Fascynacja Limerence wynika głównie z mediów społecznościowych. Zwłaszcza na TikToku twórcy treści i specjaliści ds. zdrowia psychicznego udostępniają filmy wyjaśniające ten mechanizm psychologiczny. Wielu internautów odkrywa wtedy słowo, które w końcu nadaje nazwę temu, co czują od dawna.

Ta widoczność ma również działanie uspokajające: zrozumienie, że nie jesteś „zbyt intensywny” ani „zbyt wrażliwy”, może być korzystne. Silne emocje są częścią ludzkiego doświadczenia i nie definiują twojej wartości.

Uważaj, by nie wyciągać pochopnych wniosków. Treści wirusowe potrafią czasem przemienić każde złamane serce w zaburzenie psychiczne. Nadanie nazwy doświadczeniu może pomóc, ale nie zastąpi profesjonalnej porady, gdy cierpienie staje się dotkliwe.

Romantyczna namiętność czy prawdziwe cierpienie?

Limerencja nie jest oficjalnie uznaną chorobą. W wielu przypadkach schorzenie to z czasem naturalnie ustępuje. Jednak gdy staje się uporczywe lub bolesne, może wpływać na sen, koncentrację, poczucie własnej wartości, a nawet relacje społeczne.

Niektórzy specjaliści uważają również, że może to być powiązane z określonymi wzorcami emocjonalnymi, takimi jak lękowe przywiązanie. Kluczem jest nieumniejszanie swoich uczuć. Intensywne emocje zasługują na to, by słuchać ich delikatnie, bez poczucia winy i wstydu.

Jak odzyskać równowagę?

Aby uciec od przytłaczającego poczucia niepokoju, eksperci często zalecają budowanie dystansu emocjonalnego. Może to obejmować ograniczenie interakcji, unikanie monitorowania w mediach społecznościowych lub skupienie uwagi na sobie. Pielęgnowanie poczucia własnej wartości, pielęgnowanie pasji, wzmacnianie przyjaźni i otaczanie się wspierającymi ludźmi również pomaga odzyskać stabilność.

A jeśli ta romantyczna obsesja okaże się zbyt ciężka do zniesienia, konsultacja z terapeutą może pomóc lepiej zrozumieć mechanizmy emocjonalne danej osoby i zbudować spokojniejszą historię miłosną, opartą na wzajemności.

Pomiędzy fascynacją, pożądaniem i wrażliwością, limerencja przypomina nam przede wszystkim o jednym: miłość może czasem być głęboko transformująca. A nauka wyboru siebie często pozostaje najlepszym punktem wyjścia.