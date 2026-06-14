Te Brazylijki żonglują piłką nożną i budzą podziw.

Mistrzostwa Świata FIFA, które właśnie się rozpoczęły, zapowiadają się w tym roku pełne niespodzianek. Poza boiskiem w Mexico City, inne talenty wyłaniają się z utartych szlaków. W Brazylii, sąsiedniej części Meksyku, kobiety improwizowały uliczną piłkę nożną, przekształcając swoje podania w prawdziwy pokaz równowagi. To przypomnienie, że ten sport nie ma płci.

Gracze bez korków, którzy tworzą sztukę za pomocą okrągłej piłki

Mistrzostwa Świata FIFA, najważniejsze wydarzenie sportowe, które odbywa się tylko raz na cztery lata, zdominowały media. Wywołują euforię, która nie zna granic. Podczas gdy miliony widzów i kibiców śledzą turniej, jakby od tego zależało ich życie, kobieca wersja zmaga się z równą popularnością i pozostaje praktycznie niezauważona. Jednak żeńskie odpowiedniczki Kyliana Mbappé i Harry'ego Kane'a nie są mniej imponujące na boisku. A brazylijscy piłkarze, uchwyceni w samym środku akcji, pośród kabli elektrycznych i falistych, żelaznych budynków Rio de Janeiro, są tego dowodem.

Urodzone w kraju, który wydał na świat legendy futbolu , te kobiety podają sobie piłkę z nogi na nogę w środku opuszczonego skateparku. W Brazylii piłka nożna to nie tylko dyscyplina sportowa wybrana na lekcji WF-u czy zajęcie pozalekcyjne; to instytucja. A tamtejsi mieszkańcy zdają się posiadać wrodzony dar kopania piłki. Te zawodniczki są tego żywym dowodem: mają złoto między nogami, jak Pelé i Ronaldinho.

Zupełnie nadzy, bez butów i w samych dżinsowych szortach, na zmianę rzucają do siebie piłkę i łapią ją w bardzo technicznych pozach. Stają się jednością z piłką, która zazwyczaj ląduje w siatce. To, co miało być rozrywką i sposobem na zabicie czasu, szybko stało się sensacją w mediach społecznościowych, a nagranie zebrało milion polubień.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Rafinha Fontes (@rafaellafontes2)

Aby lepiej przedstawić obraz kobiecej piłki nożnej

Patrząc na te zawodniczki w akcji, wydaje się to niemal łatwe, tak precyzyjnie wykonane są ich ruchy. Piłka balansuje na obojczyku, kostkach i zatacza koło jednym ruchem nogi. Głowa, tułów, dolna część pleców… Piłka z gracją odbija się od każdej części ich ciała, stając się niemal przedłużeniem ich sylwetki. To coś więcej niż amatorski pokaz, to występ, który stał się viralem. Z charakterystyczną dla siebie skromnością, autorka filmu, @ rafaellafontes2, w opisie nazywa go „Drużyna Kobiet na Wysokim Poziomie”.

Choć te doświadczone zawodniczki nie rozegrały jeszcze meczu na boisku, odniosły cenne zwycięstwo nad uprzedzeniami otaczającymi kobiecą piłkę nożną. Komentarze są jednogłośnie pozytywne i warte tyle, co doping na rozentuzjazmowanych stadionach. „Są lepsze niż brazylijska reprezentacja” – zauważa jeden z internautów. „Mężczyźni będą mieli nadszarpnięte ego” – dodaje inny. „To tak, jakby piłka nożna płynęła im we krwi”. „Grają lepiej, niż ktokolwiek mógłby ich nauczyć”. „Nie potrafię nawet rozegrać dwóch krótkich meczów z rzędu”.

Fala komplementów, które obalają stereotyp, że kobiety są mniej odporne, zbyt wrażliwe i niewystarczająco szybkie na boisku. Podczas gdy zawodnicy zarabiają 200 000 euro, nawet popełniając liczne faule, ich koleżanki zarabiają średnio 16 000 euro. Ten rażący brak uznania dla kobiet, które wciąż są sprowadzane do przestarzałych stereotypów, stanowi jaskrawy kontrast. Dzięki takim osiągnięciom zawodniczki robią znaczące postępy w zmianie postrzegania ich przez opinię publiczną.

Za tym viralowym filmem kryje się wielokrotnie nagradzany gracz.

Choć niektórzy mogą uważać, że ten obraz został w całości stworzony przez sztuczną inteligencję, zbyt wykastrowaną, by docenić niesamowite umiejętności tych kobiet, za tym filmem stoi prawdziwa osoba. Jej imię? Rafinha Fontes, która pozowała u boku Neymara i zdobyła liczne trofea w swojej znakomitej karierze. Jej specjalizacja? Siatkówka, sport dwutorowy, rozgrywany nad siatką, nie na trawie, a na gorącym piasku. Ta dyscyplina wymaga zręczności, gibkości, siły, a także twardości skóry.

Ale to nie jedyna jej pasja. Brazylia to niewątpliwie wylęgarnia utalentowanych sportowców. Zawodniczka, która darzy nieopisaną miłością piłkę nożną, jest również dwukrotną mistrzynią świata w teqballu, odmianie tenisa stołowego, w którą gra się pełnowymiarową piłką.

To, co przekazuje ten występ piłkarski, jest potężne. Wszyscy ci zawodnicy, oprócz tego, że są twardzi i doprowadzają do szału kibiców macho, potrafią freestyle'ować z piłką z niepokojącą łatwością. Brazylijki 1, stereotypy 0.