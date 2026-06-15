W wieku 20 lat Tia Cordery została właścicielką domu dzięki nawykowi, który nabyła w okresie dojrzewania.

Społeczeństwo
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : RDNE Stock project / Pexels

Stać się właścicielem domu w wieku 20 lat, bez pomocy rodziny, zaczynając od płacy minimalnej: to wyczyn Tii Cordery, młodej Brytyjki, która dzieli się swoją historią na TikToku. To droga, która przeczy przekonaniu, że dostęp do mieszkań jest „całkowicie poza zasięgiem” dla osób poniżej 30. roku życia. I, według niej, opiera się na dyscyplinie finansowej, którą zaczęła kształtować na długo przed osiągnięciem dorosłości.

Praktyki i płaca minimalna w wieku 16 lat

Tia Cordery nie dorastała w zamożnej rodzinie. Jej rodziny nie było stać na pożyczenie jej pieniędzy na start w dorosłe życie, więc wcześnie podjęła decyzję o samodzielnym działaniu. Jako nastolatka rozpoczęła pracę jako praktykantka w dziale obsługi klienta. Wynagrodzenie było skromne – około 8 funtów za godzinę, co stanowiło minimalną stawkę godzinową dla jej wieku w Wielkiej Brytanii.

W tym wieku wielu nastolatków wydaje swoje pierwsze zarobki na wyjścia, ubrania lub po prostu „zabawę”. Tia Cordery dokonuje jednak radykalnie innego wyboru. I to właśnie ten wybór zmieni wszystko sześć lat później.

400 funtów odłożonych miesięcznie

Młoda kobieta co miesiąc wpłaca tę samą kwotę – około 400 funtów – na konto bankowe przeznaczone wyłącznie na jej projekt zakupu nieruchomości. „Nie miałam żadnych rachunków” – wyjaśnia w filmie na TikToku, który jest obecnie szeroko rozpowszechniany. „Nie zarabiałam dużo. Żyłam z płacy minimalnej. Ale wytrwałam”.

Jej metoda? Radykalna samodyscyplina, którą dzieli na kilka prostych zasad: osobne konto bankowe na oszczędności (aby uniknąć pomyłki z codziennymi wydatkami), brak zbędnych wydatków, a przede wszystkim rezygnacja z wyjść, które szybko nadwyrężają budżety młodych dorosłych. Strategia dobrze znana doradcom finansowym, oparta wyłącznie na konsekwencji.

@tiacorderyx Jak zdobyłam swoje pierwsze miejsce 💖 #płacaminimalna #pierwszydom #insp #influencer ♬ oryginalny dźwięk - nicole

Cena społeczna: utrata przyjaciół i krytyków

Ta dyscyplina ma jednak swoją cenę – cenę społeczną. „Ludzie, z którymi się wtedy spotykałam, nazywali mnie skąpą, bo nie chciałam wydawać wszystkich pieniędzy na ciągłe wyjścia” – mówi Tia Cordery. „Już z nimi nie rozmawiam, ale to było trudne. Mówili: »Chodźmy, zabawmy się«, a ja odpowiadałam: »Nie mam dużo pieniędzy, nie chcę tego robić«”. To świadectwo przypomina, jak wielka presja społeczna może ciążyć na oszczędnej młodzieży – i jak wielkiej determinacji potrzeba, żeby ją powstrzymać.

Kariera w branży nieruchomości i przesłanie dla młodych ludzi

Dziś Tia Cordery sama pracuje w branży nieruchomości – wybór kariery, który logicznie przedłuża jej osobistą podróż. Dzięki wieloletnim oszczędnościom udało jej się kupić swój pierwszy dom w wieku zaledwie 20 lat.

Stając się wiodącą postacią na TikToku, młoda kobieta wykorzystuje swoją platformę, aby uświadamiać innych młodych ludzi o znaczeniu wczesnego oszczędzania. Według niej, wiele osób w jej wieku nie ma wystarczającej wiedzy na temat zasad oszczędzania ani dostępnych opcji kredytów hipotecznych. Tę obserwację podziela wielu specjalistów ds. edukacji finansowej.

Historia Tii Cordery nie jest zatem „magiczna”; opiera się na prostym nawyku, który wykształcił się wcześnie i który jest pielęgnowany z imponującą dyscypliną. To dowód, że oszczędzanie pozostaje jednym z najpotężniejszych narzędzi – pod warunkiem, że wiesz, jak i odważysz się mówić „nie” każdego dnia.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Te Brazylijki żonglują piłką nożną i budzą podziw.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Te Brazylijki żonglują piłką nożną i budzą podziw.

Mistrzostwa Świata FIFA, które właśnie się rozpoczęły, zapowiadają się w tym roku pełne niespodzianek. Poza boiskiem w Mexico...

Ze względu na wzrost temperatur kobiety te twierdzą, że są coraz częściej obiektami zaczepek na ulicy.

Z każdym powrotem lata obserwacja jest taka sama. Na TikToku, podobnie jak na Instagramie, coraz więcej młodych kobiet...

Czym jest „mogling” – trend, który zamienia piękno w rywalizację?

TikTok uwielbia wymyślać nowe słowa. Niektóre są nieszkodliwe, inne zasługują na bliższą uwagę. Tak jest w przypadku „moggingu”,...

„Sagrada Família” osiąga kamień milowy w historii i staje się najwyższym kościołem na świecie

W Barcelonie Sagrada Família właśnie wkroczyła w nowy, symboliczny wymiar. Po ukończeniu centralnej wieży, bazylika w Barcelonie stała...

Użytkownik Internetu zapytał, dlaczego kobiety powinny przestać przepraszać, a odpowiedź stała się viralem.

Jedno zdanie opublikowane w mediach społecznościowych wystarczyło, by na nowo rozpalić globalną debatę. Dlaczego tak wiele kobiet przeprasza...

Od depresji do finału: niezwykły powrót tenisistki Mai Chwalińskiej

Kibice tenisa na długo zapamiętają French Open 2026. Wśród spodziewanych faworytek, to właśnie 24-letnia Polka, Maja Chwalińska, zaliczyła...