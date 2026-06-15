W wieku 20 lat Tia Cordery została właścicielką domu dzięki nawykowi, który nabyła w okresie dojrzewania.

Stać się właścicielem domu w wieku 20 lat, bez pomocy rodziny, zaczynając od płacy minimalnej: to wyczyn Tii Cordery, młodej Brytyjki, która dzieli się swoją historią na TikToku. To droga, która przeczy przekonaniu, że dostęp do mieszkań jest „całkowicie poza zasięgiem” dla osób poniżej 30. roku życia. I, według niej, opiera się na dyscyplinie finansowej, którą zaczęła kształtować na długo przed osiągnięciem dorosłości.

Praktyki i płaca minimalna w wieku 16 lat

Tia Cordery nie dorastała w zamożnej rodzinie. Jej rodziny nie było stać na pożyczenie jej pieniędzy na start w dorosłe życie, więc wcześnie podjęła decyzję o samodzielnym działaniu. Jako nastolatka rozpoczęła pracę jako praktykantka w dziale obsługi klienta. Wynagrodzenie było skromne – około 8 funtów za godzinę, co stanowiło minimalną stawkę godzinową dla jej wieku w Wielkiej Brytanii.

W tym wieku wielu nastolatków wydaje swoje pierwsze zarobki na wyjścia, ubrania lub po prostu „zabawę”. Tia Cordery dokonuje jednak radykalnie innego wyboru. I to właśnie ten wybór zmieni wszystko sześć lat później.

400 funtów odłożonych miesięcznie

Młoda kobieta co miesiąc wpłaca tę samą kwotę – około 400 funtów – na konto bankowe przeznaczone wyłącznie na jej projekt zakupu nieruchomości. „Nie miałam żadnych rachunków” – wyjaśnia w filmie na TikToku, który jest obecnie szeroko rozpowszechniany. „Nie zarabiałam dużo. Żyłam z płacy minimalnej. Ale wytrwałam”.

Jej metoda? Radykalna samodyscyplina, którą dzieli na kilka prostych zasad: osobne konto bankowe na oszczędności (aby uniknąć pomyłki z codziennymi wydatkami), brak zbędnych wydatków, a przede wszystkim rezygnacja z wyjść, które szybko nadwyrężają budżety młodych dorosłych. Strategia dobrze znana doradcom finansowym, oparta wyłącznie na konsekwencji.

Cena społeczna: utrata przyjaciół i krytyków

Ta dyscyplina ma jednak swoją cenę – cenę społeczną. „Ludzie, z którymi się wtedy spotykałam, nazywali mnie skąpą, bo nie chciałam wydawać wszystkich pieniędzy na ciągłe wyjścia” – mówi Tia Cordery. „Już z nimi nie rozmawiam, ale to było trudne. Mówili: »Chodźmy, zabawmy się«, a ja odpowiadałam: »Nie mam dużo pieniędzy, nie chcę tego robić«”. To świadectwo przypomina, jak wielka presja społeczna może ciążyć na oszczędnej młodzieży – i jak wielkiej determinacji potrzeba, żeby ją powstrzymać.

Kariera w branży nieruchomości i przesłanie dla młodych ludzi

Dziś Tia Cordery sama pracuje w branży nieruchomości – wybór kariery, który logicznie przedłuża jej osobistą podróż. Dzięki wieloletnim oszczędnościom udało jej się kupić swój pierwszy dom w wieku zaledwie 20 lat.

Stając się wiodącą postacią na TikToku, młoda kobieta wykorzystuje swoją platformę, aby uświadamiać innych młodych ludzi o znaczeniu wczesnego oszczędzania. Według niej, wiele osób w jej wieku nie ma wystarczającej wiedzy na temat zasad oszczędzania ani dostępnych opcji kredytów hipotecznych. Tę obserwację podziela wielu specjalistów ds. edukacji finansowej.

Historia Tii Cordery nie jest zatem „magiczna”; opiera się na prostym nawyku, który wykształcił się wcześnie i który jest pielęgnowany z imponującą dyscypliną. To dowód, że oszczędzanie pozostaje jednym z najpotężniejszych narzędzi – pod warunkiem, że wiesz, jak i odważysz się mówić „nie” każdego dnia.