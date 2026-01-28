Ta sportsmenka z humorem opowiada o codziennym życiu kobiet w sporcie

Z autoironią i energią francuska zawodniczka Myriam Benadda (@mimi_bnd_) obala stereotypy, opowiadając historię o tym, czego naprawdę doświadczają kobiety w sporcie. Jej poczucie humoru wywołuje uśmiech, jej przesłanie skłania do refleksji, a jej historia inspiruje nowe pokolenie pewnych siebie i silnych sportsmenek.

Sportsmenka, która przełamuje schematy uśmiechem

Za pseudonimem @mimi_bnd_ kryje się Myriam Benadda, zawodniczka MMA, przedsiębiorczyni i zaangażowana twórczyni treści. Była specjalistka ds. finansów, postanowiła poświęcić się swoim pasjom: sportom walki i przedsiębiorczości. Obecnie jest posiadaczką kilku tytułów mistrzyni kraju i ugruntowała swoją pozycję jako inspirująca postać w świecie, który wciąż jest zdominowany przez mężczyzn. W mediach społecznościowych opisuje siebie jako „dziewczynę biznesu, która uwielbia walczyć”, a przede wszystkim jako kobietę w pełni pewną swojej siły i wolności.

„Dlaczego to robisz? Jesteś kobietą?” Spoiler: dokładnie.

Jeden z jej najpopularniejszych postów dotyczy pytania, które wiele sportsmenek zna aż za dobrze: „Dlaczego uprawiasz sporty walki, skoro jesteś kobietą?”. Jej prosta i błyskotliwa odpowiedź: „Bo jestem kobietą”. Myriam Benadda (@mimi_bnd_) podsumowuje to wszystko jednym zdaniem. Przypomina nam, że płeć nie jest ograniczeniem, a atutem, i że każde ciało zasługuje na uznanie za to, co robi najlepiej: bieganie, bicie, taniec, podnoszenie ciężarów, oddychanie, życie.

Z humorem Myriam przekształca niekiedy cięte uwagi w lekkie, przystępne i mocne puenty. Jej treści pozwalają wielu kobietom poczuć się zauważonymi, zrozumianymi i wspieranymi w ich sportowych wyborach, niezależnie od tego, jakie one są.

Między szkoleniem, przedsiębiorczością i życiem realnym

Codzienne życie Myriam to mieszanka intensywnych treningów, spotkań zawodowych, zarządzania marką i głęboko ludzkich chwil. Udowadnia, że dyscyplina i ambicja mogą idealnie współistnieć z okazjonalną prokrastynacją, zwątpieniem w siebie, śmiechem i ciężką pracą. Udowadnia, że nie istnieje jeden model sportowca, ale nieskończona liczba dróg, z których każda jest słuszna.

Jej marka odzieżowa, zaprojektowana specjalnie dla kobiet uprawiających sporty walki, zrodziła się z realnej potrzeby: oferowania technicznych ubrań dopasowanych do kobiecej sylwetki, które są wygodne, trwałe i dobrze leżą na sylwetce. Myriam Benadda (@mimi_bnd_) opowiada się za tym, aby każda kobieta czuła się komfortowo we własnej skórze, zarówno na tatami, jak i na co dzień.

Siła i kobiecość: zwycięska kombinacja

W swoich filmach ukazuje sytuacje, z którymi wiele sportsmenek jest zaznajomionych: konieczność usprawiedliwiania się, usłyszenie, że dana dyscyplina „nie jest dla nich” i zaskoczenie, gdy osiągają sukcesy w dyscyplinach fizycznych. Przekształca te momenty w sceny komediowe, ale nigdy nie trywializuje ich wpływu. Jej przesłanie jest jasne: masz prawo być silną, szybką, silną, wrażliwą, delikatną i zdeterminowaną – i to wszystko naraz.

Myriam Benadda (@mimi_bnd_) promuje inkluzywną wizję sportu, w której każdy jest ważny, zdolny i godny szacunku. Przypomina nam, że wyniki nie stoją w sprzeczności z elegancją, a pewność siebie nie zależy ani od rozmiaru, ani wagi, ani płci.

Przede wszystkim społeczność

Poza indywidualnymi osiągnięciami, Myriam ceni siostrzeństwo, wzajemne wsparcie i poczucie wspólnoty. Często mówi o swoich partnerach treningowych, sportowych przyjaźniach i wspólnej energii, która napędza ich do osiągania sukcesów. Dla niej sport to nie tylko wyniki, ale także relacje, dzielenie się i szacunek.

Z humorem, jasnością i życzliwością Myriam Benadda (@mimi_bnd_) opowiada o codziennym życiu kobiet w sporcie takim, jakie jest naprawdę: czasem absurdalnym, często intensywnym, zawsze inspirującym. Przypomina nam, że każda kobieta ma prawo wybrać swoją ścieżkę, cieszyć się swoim ciałem i wytyczać własną drogę z pewnością siebie, śmiałością i radością.