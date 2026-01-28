Search here...

Ta sportsmenka z humorem opowiada o codziennym życiu kobiet w sporcie

Społeczeństwo
Naila T.
@mimi_bnd_/Instagram

Z autoironią i energią francuska zawodniczka Myriam Benadda (@mimi_bnd_) obala stereotypy, opowiadając historię o tym, czego naprawdę doświadczają kobiety w sporcie. Jej poczucie humoru wywołuje uśmiech, jej przesłanie skłania do refleksji, a jej historia inspiruje nowe pokolenie pewnych siebie i silnych sportsmenek.

Sportsmenka, która przełamuje schematy uśmiechem

Za pseudonimem @mimi_bnd_ kryje się Myriam Benadda, zawodniczka MMA, przedsiębiorczyni i zaangażowana twórczyni treści. Była specjalistka ds. finansów, postanowiła poświęcić się swoim pasjom: sportom walki i przedsiębiorczości. Obecnie jest posiadaczką kilku tytułów mistrzyni kraju i ugruntowała swoją pozycję jako inspirująca postać w świecie, który wciąż jest zdominowany przez mężczyzn. W mediach społecznościowych opisuje siebie jako „dziewczynę biznesu, która uwielbia walczyć”, a przede wszystkim jako kobietę w pełni pewną swojej siły i wolności.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Mimi (@mimi_bnd_)

„Dlaczego to robisz? Jesteś kobietą?” Spoiler: dokładnie.

Jeden z jej najpopularniejszych postów dotyczy pytania, które wiele sportsmenek zna aż za dobrze: „Dlaczego uprawiasz sporty walki, skoro jesteś kobietą?”. Jej prosta i błyskotliwa odpowiedź: „Bo jestem kobietą”. Myriam Benadda (@mimi_bnd_) podsumowuje to wszystko jednym zdaniem. Przypomina nam, że płeć nie jest ograniczeniem, a atutem, i że każde ciało zasługuje na uznanie za to, co robi najlepiej: bieganie, bicie, taniec, podnoszenie ciężarów, oddychanie, życie.

Z humorem Myriam przekształca niekiedy cięte uwagi w lekkie, przystępne i mocne puenty. Jej treści pozwalają wielu kobietom poczuć się zauważonymi, zrozumianymi i wspieranymi w ich sportowych wyborach, niezależnie od tego, jakie one są.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Mimi (@mimi_bnd_)

Między szkoleniem, przedsiębiorczością i życiem realnym

Codzienne życie Myriam to mieszanka intensywnych treningów, spotkań zawodowych, zarządzania marką i głęboko ludzkich chwil. Udowadnia, że dyscyplina i ambicja mogą idealnie współistnieć z okazjonalną prokrastynacją, zwątpieniem w siebie, śmiechem i ciężką pracą. Udowadnia, że nie istnieje jeden model sportowca, ale nieskończona liczba dróg, z których każda jest słuszna.

Jej marka odzieżowa, zaprojektowana specjalnie dla kobiet uprawiających sporty walki, zrodziła się z realnej potrzeby: oferowania technicznych ubrań dopasowanych do kobiecej sylwetki, które są wygodne, trwałe i dobrze leżą na sylwetce. Myriam Benadda (@mimi_bnd_) opowiada się za tym, aby każda kobieta czuła się komfortowo we własnej skórze, zarówno na tatami, jak i na co dzień.

Siła i kobiecość: zwycięska kombinacja

W swoich filmach ukazuje sytuacje, z którymi wiele sportsmenek jest zaznajomionych: konieczność usprawiedliwiania się, usłyszenie, że dana dyscyplina „nie jest dla nich” i zaskoczenie, gdy osiągają sukcesy w dyscyplinach fizycznych. Przekształca te momenty w sceny komediowe, ale nigdy nie trywializuje ich wpływu. Jej przesłanie jest jasne: masz prawo być silną, szybką, silną, wrażliwą, delikatną i zdeterminowaną – i to wszystko naraz.

Myriam Benadda (@mimi_bnd_) promuje inkluzywną wizję sportu, w której każdy jest ważny, zdolny i godny szacunku. Przypomina nam, że wyniki nie stoją w sprzeczności z elegancją, a pewność siebie nie zależy ani od rozmiaru, ani wagi, ani płci.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Mimi (@mimi_bnd_)

Przede wszystkim społeczność

Poza indywidualnymi osiągnięciami, Myriam ceni siostrzeństwo, wzajemne wsparcie i poczucie wspólnoty. Często mówi o swoich partnerach treningowych, sportowych przyjaźniach i wspólnej energii, która napędza ich do osiągania sukcesów. Dla niej sport to nie tylko wyniki, ale także relacje, dzielenie się i szacunek.

Z humorem, jasnością i życzliwością Myriam Benadda (@mimi_bnd_) opowiada o codziennym życiu kobiet w sporcie takim, jakie jest naprawdę: czasem absurdalnym, często intensywnym, zawsze inspirującym. Przypomina nam, że każda kobieta ma prawo wybrać swoją ścieżkę, cieszyć się swoim ciałem i wytyczać własną drogę z pewnością siebie, śmiałością i radością.

Naila T.
Naila T.
Analizuję trendy społeczne, które kształtują nasze ciała, naszą tożsamość i nasze relacje ze światem. Motywuje mnie zrozumienie, jak normy ewoluują i zmieniają się w naszym życiu oraz jak dyskursy na temat płci, zdrowia psychicznego i obrazu siebie przenikają codzienne życie.
Article précédent
Dlaczego kariera tego 41-letniego narciarza budzi dziś podziw?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dlaczego kariera tego 41-letniego narciarza budzi dziś podziw?

Lindsey Vonn to nie tylko legenda narciarstwa alpejskiego; w wieku 41 lat stała się symbolem odporności, siły i...

Po ucieczce z Korei Północnej otworzyła restaurację w Japonii.

Dziesięć lat po ucieczce z Korei Północnej z narażeniem życia, Mun Yeon-hui odnalazła w Japonii spokój i uznanie,...

Crans-Montana: Włoszka pokazuje swoje oparzenia i przerywa milczenie

29-letnia włoska weterynarz Eleonora Palmieri, poważnie poparzona twarzą i dłońmi w tragicznym pożarze w barze Le Constellation w...

Jaki jest minimalny wiek umożliwiający dostęp do mediów społecznościowych w różnych krajach?

Ponieważ media społecznościowe w znacznym stopniu kształtują zachowania i interakcje młodych ludzi na całym świecie, coraz więcej rządów...

Ten złodziej nie spodziewał się, że natknie się na miłośnika triatlonu.

Podczas wycieczki turystycznej do Londynu Elizabeth Lopez Aguilar nie spodziewała się sceny rodem z filmu akcji. Ta amerykańska...

Znalezienie pracy u robota: przerażający wzrost liczby rozmów kwalifikacyjnych z zakresu sztucznej inteligencji

Podczas gdy kandydaci wykorzystują sztuczną inteligencję do udoskonalania swoich CV, zbierania wskazówek dotyczących prezentacji czy tworzenia angażujących e-maili,...

© 2025 The Body Optimist