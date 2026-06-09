Ta kobieta apeluje o odnalezienie mężczyzny, który uratował ją po ataku w Mediolanie.

Społeczeństwo
Fabienne Ba.
@aksamitt / Instagram

Ta historia krąży obecnie po włoskich mediach. Anna Aksamit zgłosiła, że została zaatakowana w biały dzień w Mediolanie. Uratowana przez nieznajomego, zaapelowała w mediach społecznościowych o jego odnalezienie – i, jak mówi, aby wyrazić wdzięczność, „nigdy nie zapomni”.

Atak w ciągu dnia w Mediolanie

Wydarzenia, jak relacjonowała Anna Aksamit lokalnym włoskim mediom, miały miejsce w dzielnicy Porta Romana, jednej z dzielnic mieszkalnych w południowym Mediolanie. Aksamit zeznała, że poszła do supermarketu, gdy zauważyła grupę sześciu do ośmiu młodych mężczyzn podążających za nią. Mężczyźni bardzo szybko ją otoczyli, zaczęli ją nękać, a następnie uderzyli ją w twarz i brzuch.

Wciąż w szoku, ma teraz jedynie bardzo mgliste wspomnienie o napastnikach. „Pamiętam tylko, że byli młodzi i pili piwo” – wyjaśniła w swoich zeznaniach. Przemoc była tym trudniejsza do zniesienia, że miała miejsce w dzielnicy znanej z bezpieczeństwa, w sercu dużego europejskiego miasta.

Bohaterski czyn nieznanego przechodnia

To właśnie w tej chwili skrajnej izolacji mężczyzna – opisany przez Annę Aksamit jako „wysoki, muskularny Włoch” – interweniował w pojedynkę, by przepędzić grupę. Jego interwencja pozwoliła Annie Aksamit uniknąć potencjalnie znacznie gorszego losu. Anna Aksamit nie pomyślała wówczas, by zapytać go o imię i nazwisko ani dane kontaktowe. Zszokowana i oszołomiona, mogła jedynie wrócić do domu, płacząc całą noc. Kilka dni później ma nadzieję odnaleźć tego nieznajomego – którego opisuje jako „prawdziwego bohatera” – by wyrazić mu swoją wdzięczność.

Apel przekazywany w mediach społecznościowych

Aby go odnaleźć, Anna Aksamit zaapelowała na swoich portalach społecznościowych, mając nadzieję, że internetowa solidarność pomoże im się zjednoczyć. Jej inicjatywa została już szeroko udostępniona przez włoskich, polskich i międzynarodowych internautów, którzy szeroko udostępniają jej post. Celem jest pomoc temu mężczyźnie – prawdopodobnie nieświadomemu wpływu, jaki wywarł – w zrozumieniu wagi jego działań.

Złożono skargę i wydano przypomnienie o bezpieczeństwie kobiet w mieście.

Poza poszukiwaniem swojego wybawcy, Anna Aksamit ogłosiła również zamiar złożenia skargi do włoskich władz. Poza tym indywidualnym przypadkiem, jej zeznania niestety ponownie rozpalają debatę na temat bezpieczeństwa kobiet w przestrzeni publicznej. W Mediolanie, podobnie jak w wielu europejskich miastach, kilka organizacji feministycznych od lat podnosi alarm w związku z narastającą przemocą gangów, której ofiarami padają samotne kobiety – nawet w biały dzień, w dzielnicach uważanych za „ciche”.

Historia Anny Aksamit jest zatem zarówno opowieścią o tak zwanej „zwykłej” przemocy, która pozostaje nie do zniesienia, jak i świadectwem aktu ludzkiej solidarności. Miejmy nadzieję, że ten nieznany mężczyzna, cichy bohater mediolańskiego popołudnia, w końcu doczeka się należnego mu uznania.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Ta czarna lalka, reklamowana w Chinach jako środek łagodzący stres, wywołała oburzenie.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ta czarna lalka, reklamowana w Chinach jako środek łagodzący stres, wywołała oburzenie.

Aby zwalczyć przewlekły stres, niektórzy ludzie ściskają piankowe kulki, bawią się specjalnie zaprojektowanymi pierścieniami lub ściskają galaretowate przedmioty....

Victor Wembanyama uznany za „zbyt emocjonalnego”: jego łzy radości ponownie rozpalają starą debatę

Victor Wembanyama przeżył noc, która była punktem zwrotnym w jego młodej karierze. Poza wynikami sportowymi, to łzy radości...

Bycie dwujęzycznym daje niezauważoną przewagę przy podejmowaniu pewnych decyzji.

Dzięki oglądaniu seriali w języku ojczystym, regularnemu uczęszczaniu do szkoły lub podwójnemu obywatelstwu masz szczęście mówić płynnie w...

Podczas ceremonii ukończenia szkoły ta studentka daje pokaz, a nagranie staje się viralem

Odebranie dyplomu, zejście po kilku schodkach na scenę… i nagły wybuch tanecznego szaleństwa, którego kulminacją był salto w...

Ta indyjska skateboardzistka przełamuje schematy, wykonując swoje sztuczki w sari

Urmila Pabale, łącząc tradycję z kulturą miejską, robi furorę. Mając zaledwie 22 lata, ta młoda indyjska skateboardzistka przyciąga...

Zmęczona cotygodniowym płaceniem czynszu, ta para zdecydowała się zamieszkać w kamperze.

A gdyby wolność można było znaleźć na zaledwie kilku metrach kwadratowych na kółkach? Na to ryzyko podjęli się...