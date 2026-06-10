Od depresji do finału: niezwykły powrót tenisistki Mai Chwalińskiej

Społeczeństwo
Fabienne Ba.
@majachwalinska _ Instagram

Kibice tenisa na długo zapamiętają French Open 2026. Wśród spodziewanych faworytek, to właśnie 24-letnia Polka, Maja Chwalińska, zaliczyła najbardziej emocjonujący występ w turnieju. Dokonała spektakularnego skoku w rankingu WTA, awansując ze 114. na 21. miejsce na świecie.

Historyczny finał dla 114. zawodnika na świecie

Maja Chwalińska została drugą zakwalifikowaną tenisistką w erze Open, która dotarła do półfinału turnieju wielkoszlemowego na kortach Rolanda Garrosa – a następnie do finału. Ten wyczyn jest tym bardziej godny uwagi, że w 2023 roku nie znalazła się w pierwszej 300 najlepszych tenisistek świata, zajmując 349. miejsce.

Podczas paryskiego turnieju pokonała kolejno cztery zawodniczki z pierwszej pięćdziesiątki rankingu, w tym Rosjankę Dianę Schnaider w półfinale. Ten wzrost formy zelektryzował francuską publiczność – a zwłaszcza licznych polskich kibiców, którzy przybyli, machając czerwono-białymi flagami i skandując jej imię na trybunach Court Philippe-Chatrier.

6 czerwca 2026 roku, w finale, w dwóch setach (6:3, 6:2) zwyciężyła młoda Rosjanka Mirra Andreeva, 19-letnia tenisistka z ósmego miejsca na świecie. „Dałam z siebie wszystko, przepraszam. Nigdy nie zapomnę tych trzech tygodni, to pewne” – powiedziała po meczu wyraźnie wzruszona Maja Chwalińska. Pod koniec turnieju dokonała spektakularnego skoku w rankingu WTA, awansując ze 114. na 21. miejsce na świecie – o prawie 100 miejsc.

Depresja, która uniemożliwiła jej pracę w sądzie w 2021 roku

To, co czyni tę historię naprawdę wyjątkową, to jej podróż. W 2021 roku Maja Chwalińska publicznie ogłosiła, że od ponad osiemnastu miesięcy cierpi na ciężką depresję – i podjęła trudną decyzję o tymczasowym odejściu z zawodowego świata. Takie oświadczenie jest rzadkością w świecie sportu, w którym wciąż dominuje tabu wokół problemów ze zdrowiem psychicznym.

Kilka miesięcy później opowiedziała o swoich przeżyciach w szczególnie poruszający sposób. „Na początku zmuszałam się. Myślałam, że muszę być silna, twarda i kontynuować treningi. Ale w pewnym momencie nie byłam już w stanie wstać z łóżka. Szczerze mówiąc, byłam po prostu bez życia. Zrozumiałam, że muszę zrobić sobie przerwę – inaczej nie będę w stanie dalej żyć”.

Powrót, cierpliwość, odbudowa

Przez kilka miesięcy zawodniczka całkowicie wycofała się z kortów, aby skupić się na swoim zdrowiu psychicznym. „Szczerze mówiąc, nie wiedziałam, czy wrócę, czy nie. Po kilku miesiącach zdecydowałam się na powrót” – wyjaśniła niedawno. Cierpliwy powrót, naznaczony kilkoma tytułami w drugorzędnych turniejach (Praga, Montpellier, Porto, Montreux, Oeiras), zanim nastąpił nagły wybuch w Paryżu.

Głos mający znaczenie dla zdrowia psychicznego w sporcie

Poza osiągnięciami sportowymi, historia Mai Chwalińskiej nabrała symbolicznego wymiaru. Podobnie jak japońska tenisistka Naomi Osaka, amerykańska gimnastyczka artystyczna Simone Biles, a ostatnio francuski koszykarz Victor Wembanyama , uosabia ona nowe pokolenie sportowców, którzy nie ukrywają swoich osobistych zmagań i przypominają nam, że wyników nie da się osiągnąć kosztem zdrowia psychicznego. Jej świadectwo, zarówno klarowne, jak i pełne buntu, niewątpliwie stanie się kamieniem milowym w historii narracji o kobiecym sporcie.

Maja Chwalińska może nie wygrała French Open w 2026 roku, ale zaliczyła jeden z najbardziej inspirujących okresów w kobiecym tenisie tej dekady. I z niezwykłą intuicją przypomniała nam, że nie ma sukcesu bez prawa, czasami, do zatrzymania wszystkiego i odbudowy.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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